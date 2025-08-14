Μαζική συγκέντρωση στον Πειραιά για να μη «δέσει» το «κρουαζιερόπλοιο της ντροπής»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση εργατικών σωματείων, οργανώσεων και πλήθους πολιτών στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό να εμποδίσουν την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Ιris», πάνω στο οποίο κάνουν τις διακοπές τους ανενόχλητοι στρατιώτες του IDF που συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα.
Το ραντεβού ήταν στις 7 το πρωί, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν από νωρίς αποκλείσει τις εισόδους προς το λιμάνι αλλά και τις πύλες εξόδου των επιβατών του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.
Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Παλαιστίνη και καταγγέλλοντας πως «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου».
Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.
Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη τα ΜΑΤ «υποδέχτηκαν» με... δακρυγόνα και κρότου λάμψης τους διαδηλωτές στον Βόλο, που φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», επιχείρησαν να προσεγγίσουν το ίδιο κρουαζιερόπλοιο.
Το απόγευμα, κατά την αναχώρηση του «Crown Iris», σημειώθηκε νέο «μπλόκο» σε προσπάθεια διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά με «πρωταγωνιστή» το Λιμενικό. Όπως έγινε γνωστό, ιστιοφόρο με περίπου 10 επιβαίνοντες και με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, επιχείρησε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο μικρά σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν να το εμποδίσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάφη προέβησαν σε επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας την πορεία του ιστιοφόρου.
Δείτε φωτογραφίες από την κινητοποίηση:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας