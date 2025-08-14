Αθήνα, 27°C
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Κινητοποίηση Πειραιάς
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μαζική συγκέντρωση στον Πειραιά για να μη «δέσει» το «κρουαζιερόπλοιο της ντροπής»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Εκατοντάδες πολίτες εμποδίζουν την άφιξη του «Crown Iris» στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση εργατικών σωματείων, οργανώσεων και πλήθους πολιτών στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό να εμποδίσουν την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Ιris», πάνω στο οποίο κάνουν τις διακοπές τους ανενόχλητοι στρατιώτες του IDF που συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα.

Το ραντεβού ήταν στις 7 το πρωί, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν από νωρίς αποκλείσει τις εισόδους προς το λιμάνι αλλά και τις πύλες εξόδου των επιβατών του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Παλαιστίνη και καταγγέλλοντας πως «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου».

Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη τα ΜΑΤ «υποδέχτηκαν» με... δακρυγόνα και κρότου λάμψης τους διαδηλωτές στον Βόλο, που φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», επιχείρησαν να προσεγγίσουν το ίδιο κρουαζιερόπλοιο.

Το απόγευμα, κατά την αναχώρηση του «Crown Iris», σημειώθηκε νέο «μπλόκο» σε προσπάθεια διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά με «πρωταγωνιστή» το Λιμενικό. Όπως έγινε γνωστό, ιστιοφόρο με περίπου 10 επιβαίνοντες και με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, επιχείρησε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο μικρά σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν να το εμποδίσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάφη προέβησαν σε επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας την πορεία του ιστιοφόρου. 

Δείτε φωτογραφίες από την κινητοποίηση:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

 

