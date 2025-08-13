Το «Crown Iris» έφτασε στον Βόλο, τα ΜΑΤ χτύπησαν τη συγκέντρωση [βίντεο]

Απρόκλητη επίθεση με δακρυγόνα και κρότου λάμψης καθώς οι πολίτες φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» • «Ψέκασαν» με χημικά και τον Γιάννη Μάγγο • Νέο ραντεβού για τις 5:30 το απόγευμα στο Άγαλμα στην παραλία: «Ο Βόλος στέλνει μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι την επιστροφή της γης στους Παλαιστίνιους, μέχρι την ελευθερία, δεν κάνουμε βήμα πίσω!».

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Βόλου όπου ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», το οποίο μεταφέρει, μεταξύ άλλων, Ισραηλινούς στρατιώτες του IDF.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στα social media το March to Gaza, ΜΑΤ που έχουν φτάσει από την Αθήνα για να... ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, επιτέθηκαν απρόκλητα σε δεκάδες πολίτες καθώς αυτοί φώναζαν το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» για να καταγγείλουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και την προκλητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με δακρυγόνα και κρότου λάμψης στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν στην προβλήτα του λιμανιού. Να σημειωθεί πως αντίστοιχα περιστατικά αστυνομικής βίας και προκλητικής παρουσίας ένοπλων του Λιμενικού είχαν σημειωθεί στην Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με το March to Gaza, ο κόσμος παραμένει στο λιμάνι, η συγκέντρωση δυναμώνει, ενώ συνεχώς φτάνουν κι άλλοι.

Νέο ραντεβού έχει οριστεί για σήμερα στις 5:30 το απόγευμα, στον κεντρικό παραλιακό μπροστά στο Πανεπιστήμιο (στο Άγαλμα), ενώ οι πολίτες στέλνουν ηχηρό μήνυμα πως «μέχρι την επιστροφή της γης στους Παλαιστίνιους, μέχρι την ελευθερία, δεν κάνουμε βήμα πίσω! Με την Παλαιστίνη – μέχρι τη ΝΙΚΗ!».

«Ψέκασαν» με χημικά και τον Γιάννη Μάγγο

Ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του δολοφονημένου από αστυνομικούς, Βασίλη Μάγγου, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της συγκέντρωσης στο Βόλο και, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε χημικά κατά πρόσωπο από άνδρες των ΜΑΤ.

Στην προσωπική του σελίδα στο facebook δημοσιοποίησε την φωτογραφία του αστυνομικού των ΜΑΤ που τον «ψέκασε» με χημικά συνοδευόμενη από ένα μήνυμα προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

«Ο συγκεκριμένος αστυνομικός σήμερα στο Βόλο, άδειασε απρόκλητα, αναίτια και δολοφονικά τη φυσούνα με τα χημικά στα μάτια μου, όπως και στα μάτια άλλων πολιτών. Γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Η οικογένειά μου το γνωρίζει καλά, όπως και ο ελληνικός λαός. Το γνωρίζει όμως και η ιστορία και σ αυτήν όλοι θα δώσουν λόγο, αργά ή γρήγορα», αναφέρει.