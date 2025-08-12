Εικόνες αποκάλυψης και δεκάδες απεγκλωβισμοί στη Χίο [εικόνες + βίντεο]

Μαίνεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο που έχει κατακάψει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, ενώ, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλα.
Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική στην περιοχή, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει ήδη κάψει σπίτια και έχει προκαλέσει ζημιές σε επιχειρήσεις, την ώρα που η εικόνα της πυρκαγιάς επιδεινώνετα.
Έντονες είναι, πάντως και οι διαμαρτυρίες για την απουσία αεροπλάνων για ρίψεις νερού.
Όσον αφορά στους απεγκλωβισμούς στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωση συνέδραμαν επτά σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.
Από Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα απεγκλωβίστηκαν 63 άτομα, 40 από ιδιωτικά σκάφη και 23 από το Λιμενικό.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα η φωτιά έχει περικυκλώσει τα Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκωνεθί και ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα και η Χωρή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας