Εικόνες αποκάλυψης και δεκάδες απεγκλωβισμοί στη Χίο [εικόνες + βίντεο]

Πάνω από 60 άτομα έχουν απομακρυνθεί μέσω θαλάσσης • Εφιαλτικές στιγμές για κατοίκους στις παραλίες Λημνιάς και Αγία Μαρκέλλα.

Μαίνεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο που έχει κατακάψει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, ενώ, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλα.

Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική στην περιοχή, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει ήδη κάψει σπίτια και έχει προκαλέσει ζημιές σε επιχειρήσεις, την ώρα που η εικόνα της πυρκαγιάς επιδεινώνετα.

Έντονες είναι, πάντως και οι διαμαρτυρίες για την απουσία αεροπλάνων για ρίψεις νερού.

Όσον αφορά στους απεγκλωβισμούς στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωση συνέδραμαν επτά σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.

Από Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα απεγκλωβίστηκαν 63 άτομα, 40 από ιδιωτικά σκάφη και 23 από το Λιμενικό.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα η φωτιά έχει περικυκλώσει τα Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκωνεθί και ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα και η Χωρή.