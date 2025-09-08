Λέσχη Φίλων της Κυβέρνησης και «άνθρωποι του προέδρου»

Σε κλειστή Λέσχη Φίλων της Κυβέρνησης μοιάζει να ανήκουν τα τρία κολέγια και το κυπριακό πανεπιστήμιο που πήραν τα πρώτα εισιτήρια για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Στη λίστα των μελών αυτής της προνομιακής παρέας, εκτός από πρώην κυβερνητικά στελέχη, πρώην στενοί συνεργάτες υπουργών και σύζυγοι πρώην κυβερνητικών στελεχών, βρίσκονται και πρόσωπα του στενού, πολύ στενού, περιβάλλοντος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οπως αποκαλύπτει η «Εφ.Συν.», η δεύτερη από τις τέσσερις άδειες δόθηκε στο City College, ιδιοκτησίας Φωτεινής Στρατηγάκη, της γνωστής οικογένειας του ομίλου ξένων γλωσσών (και πολλών άλλων εκπαιδευτικών κέντρων), που τυγχάνει να είναι και κυρία του κυρίου. Αλλιώς, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Ζούλα, νυν διευθύνοντος συμβούλου του ΣΚΑΪ, πρώην προέδρου της ΕΡΤ, πρώην διευθυντή Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ίδιου του πρωθυπουργού!

Σατανική σύμπτωση πάλι; Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν ρώτησε πάλι; Παραμένει άνευ σημασίας το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι «άνθρωποι του προέδρου» αποκαλύπτεται πως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρωταγωνιστούν στη «μεταρρύθμιση» (sic) της ανωτατοποίησης των κολεγίων; Ο,τι κι αν νομίζει ή λέει η κυβέρνηση, η αποκάλυψη αυτή εξηγεί πολλά από τη σκανδαλώδη διαδικασία αδειοδότησης των νέων «μη κρατικών πανεπιστημίων» στην Ελλάδα. Με τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ να βρίσκεται στο κέντρο του σκανδάλου, του μεγαλύτερου, ίσως, των τελευταίων δεκαετιών στον χώρο της εκπαίδευσης.

O Οδυσσέας Ζώρας, πρύτανης στο ΝΠΠΕ του Μητροπολιτικου Κολεγίου | EUROKINISSI

Τι και πώς εξηγείται;

Ετσι εξηγείται η σπουδή του προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Περικλή Μήτκα, να αναλάβει προσωπικά τον έλεγχο των κολεγίων της Θεσσαλονίκης Ανατόλια και City College, διορίζοντας εαυτόν ως πρόεδρο και στις δύο αρμόδιες ολιγομελείς (τρία μέλη όλα κι όλα) επιτροπές, τις οποίες μετά έλεγξε ο ίδιος… ως πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ. Ετσι και η επιλογή των υπόλοιπων μελών. Αρκετά έχουν σχέση με τους ελεγχόμενους. Ή όχι;

Ετσι εξηγείται η τοποθέτηση του Γεώργιου Δέλλιου στη θέση του κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του νέου City ως ΝΠΠΕ (Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ο οποίος ήταν αντιπρύτανης στο ΑΠΘ επί πρυτανείας Περικλή Μήτκα. Ή όχι;

Ετσι εξηγείται η ανθρωπογεωγραφία της στελέχωσης των ιδιωτικών «πανεπιστημιακών παραρτημάτων» και του δικτύου σχέσεων αυτών με ανθρώπους μέσα ή πέριξ της αυλής της κυβέρνησης. Ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην πρύτανης του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, τώρα πρύτανης στο ΝΠΠΕ του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Πιερρακάκη (όταν γραφόταν ο νόμος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ) Τάσος Αβραντίνης, μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και δικηγόρος κάποιων «φοιτητών εξωτερικού» στην περιβόητη δίκη του ΣτΕ όπου εγκρίθηκε ως συνταγματικός ο νόμος Πιερρακάκη. Η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προσεχώς κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΝΠΠΕ στην Αθήνα, σύζυγος του πρώην υφυπουργού Παιδείας Αγγελου Συρίγου. Ή δεν είναι έτσι;

Ετσι εξηγείται η αδειοδότηση σε «παραρτήματα» που ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις τους και μόλις τώρα άρχισε η πιστοποίηση των σπουδών τους η οποία θα διαρκέσει μόλις 10 ημέρες. Ή όχι;

Ετσι εξηγείται η καθυστέρηση κοινοποίησης των καταστατικών των ΝΠΠΕ με τα ονόματα στα διοικητικά τους σχήματα που αναρτήθηκαν σε ΦΕΚ μόλις πριν από μια εβδομάδα. Ή όχι;

Ετσι εξηγείται η συνεχιζόμενη σιωπή σχετικά με τις αιτήσεις και τα χρήματα για εγγυητικές και παράβολα που βάσει νόμου πρέπει να έχουν κατατεθεί από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού και όχι από τα ελληνικά κολέγια. «Ο ίδιος ο Ν. 5094/2020 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολέγιο. Τούτο προκύπτει σαφώς από τον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων: ο αιτών την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παραρτήματος ΝΠΠΕ πρέπει να είναι αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής» αναφέρεται στο υπόμνημα του υπουργείου Παιδείας στη δίκη του ΣτΕ. Ή δεν είναι έτσι;

Ετσι εξηγείται το «είπα-ξείπα- για τις Νομικές Σχολές στη χώρα. «Η Νομική στην Πάτρα με τη Ν.Δ. δεν θα ιδρυθεί. Για τη Νέα Δημοκρατία έχει σημασία η εκπαίδευση να συμβαδίζει με την αγορά εργασίας, πράγμα που εν προκειμένω δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η Ελλάδα μετρά χιλιάδες άνεργους δικηγόρους». Ετσι είχε πει η κ. Κεραμέως το 2019. Ή όχι;

Ετσι εξηγείται η καθυστερημένη αλλά -και αυτή- εξπρές αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών που πόρρω απέχουν από τα σοβαρά πανεπιστημιακά προγράμματα. Ετσι και η ελαστικοποίηση των κριτηρίων γενικότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιδιωτικών «πανεπιστημιακών παραρτημάτων». Ή δεν είναι έτσι;

Και για να μην ξεχνιόμαστε:

Ετσι εξηγείται η μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία του ΣΚΑΪ για την «εμβληματική μεταρρύθμιση» της κυβέρνησης να φέρει μεγάλα ξένα πανεπιστήμια στη χώρα και να βοηθήσει τις ελληνικές οικογένειες να μη στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό.

Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI

Η απόφαση Παπαϊωάννου

Ο δεν είδα-δεν ξέρω-δεν μου έχουν πει κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει για τον Οδυσσέα Ζώρα: «Δεν είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης, δεν είχε αρμοδιότητα σχετική με τη διαδικασία αδειοδότησης. Αρα, ποιο είναι το πρόβλημα;» Αραγε, έχει βρει την απάντηση;

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4682, 29 Αυγούστου 2025, δημοσιεύεται απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου (αριθμ. 104032/Ζ1), για την «άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Παραρτήματος υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK».

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Στρατηγάκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης.

2. Διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΠΕ, ο Ιωάννης Βερβερίδης (σ.σ. πρόεδρος του City).

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Φωτεινή Στρατηγάκη, κάτοικος Αθήνας (και πρόεδρος πολλά χρόνια στον Ομιλο «Στρατηγάκης»).

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Σπυρίδων Τσέλιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ιωάννης Νικολακόπουλος, κάτοικος Αθηνών.

Αναπληρωματικά μέλη:

6. Σοφία Σαμαρά του Σωτηρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης.

7. Βασίλειος Βέλκος, κάτοικος Αθηνών.

♦ «Για τη Ν.Δ., η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Με μια άλλη ανάγνωση, είναι μια ειλικρινής δήλωση.