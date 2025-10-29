Στην φυλακή ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα.
Ο 50χρονος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε αυτός τα πολύ σοβαρά τραύματα στην 40χρονη,η οποία νοσηλεύτηκε στην εντατική, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν στον χώρο του εγκλήματος. Όπως φέρεται να είπε, βρήκε το θύμα βαριά χτυπημένο όταν επέστρεψε στο σπίτι τους από ταξίδι στο εξωτερικό.
