Την ξυλοκόπησε και έπαιζε θέατρο: Διασωληνωμένη η 40χρονη

Ο ίδιος φαίνεται να κάλεσε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη • Τι γνωρίζουμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί.

Διασωληνωμένη συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της στο Κορωπί το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού μπροστά στα δύο παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης φαίνεται να κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Η 40χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Ο 50χρονος φέρεται να είναι γνώριμος στις Αρχές καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.