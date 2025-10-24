Αθήνα, 22°C
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Περιπολικό
φωτογραφία αρχείου | φωτογραφία αρχείου

Δίωξη κατά του 50χρονου για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του στο Κορωπί

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. 

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγο του στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας. 

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού μπροστά στα δύο παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ενώπιον του εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο. Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η 40χρονη γυναίκα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται να κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

