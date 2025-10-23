Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους

Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 40χρονη γυναίκα, πολίτης Λιθουανίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από αστυνομικές πηγές, η 40χρονη υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο σύζυγό της, μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών τους που ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι.

Ο 50χρονος –που έχει συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του– χτύπησε τη 40χρονη με γροθιές. Ο δράστης κρατείται στο αστυνομικό στο Κορωπί.