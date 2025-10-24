Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 11 εκ των 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έντεκα από τους δώδεκα κατηγορούμενους για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου ευρωπαίου ανακριτή. Ο δωδέκατος κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να είναι περιφερειακά μέλη της οργάνωσης και κατηγορούνται ότι έλαβαν μικροποσά από 500 έως 1.000 ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν πως οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες και δεν γνώριζαν τη δράση του κυκλώματος.

Και οι 37 που συνελήφθησαν έπειτα από «κινηματογραφική» αστυνομική επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και με την εξεταστική να βρίσκεται σε εξέλιξη αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη κατά περίσταση για τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και αφορά τους 37 συλληφθέντες, τους υπόλοιπους από τους 125 κατηγορουμένους της πρώτης δικογραφίας, καθώς και άλλους 424 κατηγορουμένους που περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων να εμφανίζονται και στις δύο δικογραφίες.