Τέμπη - ΕΔΑΠΟ: Τοξικολογικές θα έπρεπε να έχουν γίνει εξαρχής

Την ανάγκη διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων σε όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση αλλά και την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη μετά την έγκριση της πρόεδρου Εφετών Λάρισας Μαρίας Λιάνου, παρά τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων αλλά και της κοινωνίας, και ενώ εκκρεμούν αιτήματα εκταφής. Η ΕΔΑΠΟ υπογραμμίζει ότι η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε όλα τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών θα ήταν η ορθή πρακτική, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογη έρευνα είχε γίνει και σε άλλο δυστύχημα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, αντίστοιχη εξέταση είχε γίνει και στο τραγικό δυστύχημα του αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Helios, που κατέπεσε στο Γραμματικό στις 14 Αυγούστου 2005, με απολογισμό 121 νεκρούς παρουσιάζοντας μάλιστα μέρος του πορίσματος της της Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν σε όλους τους επιβάτες.

Τότε, όπως υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ, ο πρωτοπόρος των αεροπορικών διερευνήσεων στην Ελλάδα και ιδρυτής και επί πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΔΑΑΠ Ακριβός Τσολάκης είχε προχωρήσει στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε όλους τους επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος με σκοπό να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η αιτία και ο χρόνος θανάτου.

«Στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών δεν γνωρίζουμε εάν δυόμισι χρόνια μετά οι εκταφές μπορούν πλέον να δώσουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για την διερεύνηση – ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως όχι» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΔΑΠΟ, που φέρει την υπογραφή του αεροναυπηγού μηχανικού Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και του μηχανολόγου αεροναυπηγού Κώστα Λακαφώση.

«Αυτό που γνωρίζουμε όμως με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι οι εξετάσεις ανίχνευσης ανθρακυλαιμοσφαιρίνης (αυτές ακριβώς που ζήτησε και ο Τσολάκης για όλα τα θύματα του Helios) θα έπρεπε να είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή από τα δείγματα αίματος που είχαν ληφθεί για ταυτοποίηση DNA και ανεξήγητα και αδικαιολόγητα καταστράφηκαν μετά από 40 ημέρες με εντολή του ανακριτή» σημειώνουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν λέγοντας ότι «από αυτές τις εξετάσεις θα μαθαίναμε αν το κάθε θύμα είχε εισπνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα προθανάτια και άρα αν είχε επιζήσει από την αρχική σύγκρουση».

Η ανακοίνωση της ΕΔΑΠΟ καταλήγει λέγοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή παράλειψη της ανάκρισης η οποία «είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν μπορεί να καλυφθεί πλέον με τις αναλύσεις των δειγμάτων από τις εκταφές».