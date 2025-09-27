Μισή «ικανοποίηση», ολόκληρη κοροϊδία

Παρά το προσχηματικό «πράσινο φως» από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, ο τελευταίος συνεχίζει τον αγώνα του μέσω του ύστατου όπλου που διαθέτει στη φαρέτρα του, αυτού της απεργίας πείνας, καθώς η απόφαση αφορά μόνο ταυτοποίηση της σορού και όχι τοξικολογικές εξετάσεις οι οποίες θα δείξουν την ακριβή αιτία θανάτου του 22χρονου Ντένις.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του 22χρονου γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για ταυτοποίηση, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των υπόλοιπων συγγενών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών που, σημειωτέον, όλοι ζητούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Πάνος Ρούτσι, όπως και οι υπόλοιποι αιτούντες, εξαρχής έχουν δηλώσει ότι το αίτημά τους έχει δύο σκέλη. Φαίνεται πως οι Αρχές, υπό τον φόβο να τεθεί η υγεία του σε κίνδυνο, αποφάσισαν να κάνουν μισό βήμα πίσω, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός τους.

Σε ένα αλυσιδωτό γαϊτανάκι ημερών, στη διάρκεια των οποίων οι αρμόδιοι έπαιζαν με τις λέξεις και έβγαζαν λόγους υπέρ της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης που δεν δέχεται παρεμβάσεις, η κυβέρνηση με την αλαζονεία που τη διέπει θεώρησε πως η παλιά πρακτική «ας του δώσουμε κάτι να σταματήσει» θα βάλει φρένο στη δημοσκοπική της πτώση.

Αντίστοιχα αιτήματα εκταφής έχουν κατατεθεί από τη Μαρία Καρυστιανού, τον Παύλο Ασλανίδη, τον Χρήστο Τιλκερίδη και τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, ενώ από τον τελευταίο έχει κατατεθεί και μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου Εφετών Λάρισας, ζητώντας να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως έκλεισε με fast track διαδικασίες.

Οι συγγενείς επιμένουν στις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις γιατί, όπως λένε, ο ανακριτής δεν ενέκρινε τα αιτήματα εκταφής –όσο η ανάκριση ήταν ακόμα ανοιχτή–, επικαλούμενος τις μελέτες που μιλούσαν για έλαια σιλικόνης και υποστήριζε πως δεν είχε έγγραφα που να τα αξιολογεί ως σοβαρά και να αναφέρονται στην ύπαρξη υδρογονανθράκων.

Ωστόσο, λίγο πριν η ανάκριση κλείσει, προστέθηκε σε αυτήν το πόρισμα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που έκανε σαφή αναφορά στην ύπαρξη ξυλολίου, και αντί ο Σ. Μπακαΐμης να διατάξει από μόνος του την εκταφή –καθώς θεωρητικά ήρθη το κώλυμα το οποίο επικαλούνταν–, έκλεισε τη δικογραφία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να μην μπορούν να καταθέσουν νέα αιτήματα εκταφής με τα καινούργια δεδομένα. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι έχει καλέσει σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης αύριο, Κυριακή, σε Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Ιεράπετρα.