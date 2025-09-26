Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Π. Ρούτσι - Δεν δέχτηκαν το αίτημα για τοξικολογικές

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης

Σε συνέχιση της απεργίας πείνας του προχωρά ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι θύματος του εγκλήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, δηλαδή για εξετάσεις του κατά πόσον υπήρξαν τοξικά ή παράνομα χημικά στοιχεία στις σορούς των επιβατών.

Το γεγονός αυτό φαίνεται να οδηγεί τον κ. Ρούτσι σε συνέχιση της διαμαρτυρίας του.

Συγκεκριμένα με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνας Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του 22χρονου γιου του.

Ο ίδιος αν και σχολίασε θετικά τις εξελίξεις, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ρούτσι επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα.