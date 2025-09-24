Απολογήθηκε η Μαριάννα Μ. για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για πρώτη φορά εμφανίστηκε η κατηγορούμενη για την υπόθεση των Αμπελοκήπων, Μαριάννα Μ., η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας. Κατά τη σύλληψή της η ίδια νοσηλευόταν ως πολυτραυματίας και δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί, πράγμα που είχε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα μέσω του δικηγόρου της, προσπαθώντας να αποφύγει τις συνεχείς οχλήσεις από τις δικαστικές αρχές.

Η ίδια κατά την περίπου τρίωρη παρουσία της στα ανακριτικά γραφεία κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με την υπόθεση, σημειώνοντας πως ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφορικά δε με τους τέσσερις συγκατηγορούμενούς της, οι οποίοι παραμένουν και αυτοί προφυλακισμένοι με ελλιπέστατα έως ανύπαρκτα στοιχεία είτε εξαιτίας φιλικών σχέσεων τόσο μαζί της όσο και με τον σύντροφό της Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του από την έκρηξη, είτε επειδή βολεύει το κυβερνητικό αφήγημα περί νεο-τρομοκρατίας ή ακόμα επειδή στο πρόσωπό τους βρήκαν τον αποδιοπομπαίο τράγο (βλ. Νίκος Ρωμανός) που συμπλήρωνε το παζλ όπως τους βόλευε, η Μαριάννα Μ. ξεκαθάρισε πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες αλληλέγγυοι φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης, ενώ λίγο μετά το τέλος της διαδικασίας σημειώθηκε ένταση, με τους άντρες των ΜΑΤ να πετούν χημικά στους συγκεντρωμένους και να χτυπούν με κλομπ ακόμα και συγγενείς της κατηγορουμένης.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν συμπληρωματικά για την υπόθεση ακόμα δύο κατηγορούμενοι, η Δήμητρα Ζ. και ο Δημήτρης, η εμπλοκή των οποίων στην υπόθεση περιορίζεται μόνο στην κατοχή των κλειδιών του διαμερίσματος, ενώ αύριο Πέμπτη την πόρτα της ανακρίτριας για τον ίδιο λόγο θα περάσει ο Νίκος Ρωμανός και ο Α.Κ., οι οποίοι και οι δύο κρατούνται τόσους μήνες για ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο (πλαστική σακούλα).