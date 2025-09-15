Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis - Ποινές φυλάκισης

Οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέμειναν στους ισχυρισμούς τους για τα πολιτικά πρόσωπα

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση. Συνολική ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον «Μάξιμο Σαράφη» και 33 μήνες στην «Αικατερίνη Κελέση» επέβαλε το Μονομελές πλημμελειοδικείο, ορίζοντας τριετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ειδικότερα, ο «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης καταδικάστηκε για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

Οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους ενώπιον του δικαστηρίου επέμειναν στους ισχυρισμούς τους για τα πολιτικά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι πως όσα κατέθεσαν ενώπιον των εισαγγελέων διαφθοράς, τα πληροφορήθηκαν από τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή. Κάτι που ο ίδιος καταθέτοντας στο δικαστήριο διέψευσε κατηγορηματικά.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και να απαλλαχθούν για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Νωρίτερα η εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον «Μάξιμο Σαράφη», η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Αναφερόμενη στον «Μάξιμο Σαράφη», η εισαγγελική λειτουργός ανάφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη «Αικατερίνη Κελέση», η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».