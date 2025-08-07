Πληγή για το κράτος δικαίου το πόρισμα «Συνηγόρου του Πολίτη» για Πύλο

Καταπέλτης είναι το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση της Πύλου, στην οποία αποδίδονται ευθύνες τόσο στο Λιμενικό για την παραβίαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα, όσο και στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος.

η οποία οδήγησε σε 82 επιβεβαιωμένους θανάτους και 104 διασωθέντες από τους 750 -κατ' εκτίμηση- μετανάστες που επέβαιναν στο αλιευτικό Adriana.

Στην αναφορά του οργάνου ως «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» στην έκθεση του 2024, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εξηγήσεις από 10 στελέχη του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής για τους χειρισμούς τους κατά τη ρυμούλκηση του αλιευτικού και για τις επικοινωνίες από το κέντρο επιχειρήσεων Λιμενικού-Ακτοφυλακής με τον καπετάνιο του αλιευτικού. Από την αυτεπάγγελτη έρευνα στην οποία προχώρησε το όργανο αυτό, διαπιστώθηκαν σαφείς ενδείξεις για 8 ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού, οι οποίοι σύμφωνα με το πόρισμα, παραβίασαν το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα καθώς είχαν «γνώση και παράβλεψη του κινδύνου για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων αλλοδαπών στο αλιευτικό Adriana, οι οποίοι κρίνονται ελεγκτέοι για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο της ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων στο αλιευτικό Adriana».

Παρακάτω, η αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη, αξιολογεί και την επίμαχη ρυμούλκηση του αλιευτικού από το Λιμενικό, η οποία οδήγησε στη πρωτοφανή τραγωδία που εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Πύλου. Το Λιμενικό, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν απέστειλε στον Συνήγορο κρίσιμα στοιχεία για την θεμελίωση ευθυνών για πρόκληση ναυαγίου, όπως τα δεδομένα από το κινητό του πλοιάρχου του σκάφους του Λιμενικού, διαθέσιμα στο Ναυτοδικείο Πειραιά και οι ομιλίες πλοιάρχου με το κέντρο επιχειρήσεων της Ακτοφυλακής και του Λιμενικού, επειδή δεν καταγράφηκαν ψηφιακά παρά τις αντίθετες διατάξεις. Από την πλευρά του, το Λιμενικό Σώμα εξηγεί ότι υπήρχε βλάβη στις κάμερες του σκάφους του Λιμενικού, για αυτό και η αδυναμία παροχής υλικού μέσω βίντεο.

Το πόρισμα της 3ης Φεβροαρίου 2025, απεστάλη στον υπουργό Ναυτιλίας και στην Εισαγγελία Πρωτοδικείου Πειραιά, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ωστόσο την επομένη το αρμόδιο υπουργείο, εξέδωσε μια παραπλανητική και συκοφαντική ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, «διατυπώσεις που ουδόλως ανταποκρίνονται στον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής και στο αναβαθμισμένο πλαίσιο λειτουργίας που ο Ν. 4662/2020 προσέδωσε στον Ε.ΜΗ.ΔΙ.ΠΑ.». Η ζωή έμελλε να διαψεύσει τον υπουργό, καθώς τον περασμένο Μάϊο, η αρμόδια εισαγγελική αρχή, άσκησε ποινική δίωξη σε 17 εμπλεκόμενα στελέχη του Λιμενικού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δε παραλείπει να στρέψει τα πυρά του και στο υπουργείο Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου ο Συνήγορος έστειλε στον υπουργό Ναυτιλίας, επιστολή με την οποία ερωτάται αν έχουν ξεκινήσει οι πειθαρχικές διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, το υπουργείο απαντάει στον Συνήγορο του Πολίτη με αίτημα για αποστολή όλου του σχετικού αποδεικτικού υλικού, ώστε να προχωρήσουν όλες οι ενέργειες. Ο Συνήγορος του Πολίτη, καλή τη πίστη, απέστειλε το σχετικό υλικό στις 6 Μαρτίου, αν και όπως τονίζει στο πόρισμα, «για την έναρξη πειθαρχικής έρευνας αρκεί, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος, το πόρισμα 148 σελίδων της ιδίας έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο καταλήγει σε τεκμηριωμένες σαφείς ενδείξεις ευθύνης, στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ωστόσο ο Υπουργός Υ.ΝΑ.Ν.Π. ως πειθαρχικός προϊστάμενος έχει έννομο συμφέρον προς πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας».

Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος ζήτησε ξανά την απαιτούμενη από το νόμο ενημέρωση στις 8 Απριλίου, καθώς πέρασαν δύο μήνες από την αποστολή του πορίσματος στον υπουργό Ναυτιλίας, προειδοποιώντας τον ότι οι προαγωγές/αποστρατεύσεις τριών ποινικά διωκόμενων ανώτατων αξιωματικών, «θα μπορούσαν να εκληφθούν ως έμπρακτη απόρριψη του αιτήματος εκκίνησης πειθαρχικής διαδικασίας για πράξεις ή παραλείψεις τους». Όμως, το υπουργείο Ναυτιλίας στις 15 Απριλίου απάντησε θέτοντας... ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «ως προς την τηρητέα περαιτέρω διαδικασία εν όψει και της ιδιότητας των ελεγκτέων προσώπων». Βέβαια ο Συνήγορος έκανε σαφές ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι παράλληλη με αλλά ανεξάρτητη από τη ποινική διαδικασία των αρχών, «με τη δεύτερη να συντελεί στην εμπέδωση της εικόνας νομιμότητας, λογοδοσίας, και εν τέλει αξιοπιστίας του ίδιου του Λιμενικού σώματος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Συνήγορος στην έκθεσή του.

«Για την Ανεξάρτητη Αρχή, η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου αποτελεί στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο κράτος δικαίου.», καταλήγει η Αρχή τονίζοντας ότι υπήρξε ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών τόσο από την FRONTEX όσο και από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

