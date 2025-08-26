Μετανάστης εργάτης καταγγέλλει καταναγκαστική εργασία σε τάνκερ ανοιχτά του Γυθείου

Όπως καταγγέλλουν ΚΕΕΡΦΑ και Πακιστανική Κοινότητα, ο νεαρός ανέφερε ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος και ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και ρατσιστικές ύβρεις.

Δραματική έκκληση απευθύνει με ηχητικό μήνυμα το οποίο έστειλε μέσω του κινητού του στην «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)», ο πακιστανός μετανάστης εργάτης Αλί Φαριάντ, καταγγέλλοντας ότι εργάζεται παρά τη θέληση του στο τάνκερ Vilamoura ανοιχτά του Γυθείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, βρέθηκε εκεί αφού αναζήτησε εργασία ως ελαιοχρωματιστής στο Πέραμα Αττικής, όπου συνάντησε πρόσωπο που του πρότεινε να τον προσλάβει για μερικά ημερομίσθια. Αφού μετέβη στο τάνκερ και διαπίστωσε ότι η εργασία στην οποία βρέθηκε δεν ήταν αυτό που του είχαν προτείνει, ζήτησε να αποχωρήσει διότι δε μπορούσε να την κάνει. Η εργασία δεν ήταν ελαιοχρωματισμοί, ούτε εκείνος ήθελε να βρίσκεται στη θάλασσα σε πλοίο. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, του απαγορεύτηκε η έξοδος και δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και ρατσιστικές ύβρεις.

Σε σχετική κοινή τους ανακοίνωση η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα», τονίζουν:

«Ζητάμε την παρέμβαση των αρχών για την άμεση μεταφορά του μετανάστη εργάτη με ασφάλεια στη στεριά. Ήταν απαγωγή, όχι πρόσληψη αυτό που αντιμετώπισε ο μετανάστης εργάτης!

Οι εφοπλιστές έχουν δικιά τους νομιμότητα την οποία εκτιμά δεόντως η κυβέρνηση. Έχουν τους στόλους τους, σκιώδεις ή μη, να αρμενίζουν και να μεταφέρουν ακόμη και 1 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικό πετρέλαιο, σχεδιάζοντας διαδρομές στα πλοία κατά τη βούληση τους έστω και αν κινδυνεύουν οι ζωές των ναυτικών. Το πλοίο Vilamoura μετέφερε ρώσικο πετρέλαιο και στα ανοιχτά της Λιβύης, όταν στις 26/6/2025 εκρηκτικός μηχανισμός (νάρκη-γάντζος), σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, του προκάλεσε τεράστια βλάβη και έτσι μεταφέρθηκε στον Λακωνικό κόλπο. Είναι ελληνικών συμφερόντων, του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου, με σημαία Νήσων Μάρσαλ και έδρα το Μαρούσι.

Η κυβέρνηση από την άλλη στοχοποιεί τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα ως «παράνομους» και προωθεί το νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο των Βορίδη-Πλεύρη. Στέλνει φρεγάτες για να καταδιώκουν τις βάρκες των προσφύγων από τη Λιβύη και βάζει το Λιμενικό να κάνει επαναπροωθήσεις, όπως αυτές που έπνιξαν τους 600 πρόσφυγες στην Πύλο.

Περιττεύουν τα σχόλια για τις νόμιμες (!) μπίζνες των εφοπλιστών στα νότια της Πελοποννήσου! Ας μας πει ο Θ. Πλεύρης, τι συνθήκες επικρατούν στα κάτεργα σαν το Vilamoura για τους εργάτες; Αυτές που θέλει να φέρει ο ίδιος με το νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο με το οποίο θα γίνει καθεστώς η ακόμη πιο άγρια εκμετάλλευση όσων έχουν νόμιμη εργασία!

Η άθλια ρατσιστική εκστρατεία του Θ. Πλεύρη έχει αποθρασύνει κάθε ρατσιστή εργοδότη να αντιμετωπίζει τους μετανάστες εργάτες με απειλές ακόμη και για την ζωή τους.

Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για το πως βρίσκονται εκεί και με τι συνθήκες εργάζονται οι μετανάστες εργάτες στο Vilamoura.

Απαιτούμε:

Nα γίνει πλήρης έλεγχος και να δοθεί η δυνατότητα στα συνδικάτα να τους επισκεφθούν.

Να δοθεί τώρα η δυνατότητα στον Αλί Φαριάντ να φύγει από τα χέρια όσων τον κρατάνε στο πλοίο χωρίς την θέληση του.

Να μπει τέλος στην απαγωγή του!

Καλούμε σε συμμετοχή: