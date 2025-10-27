Αθήνα, 26°C
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
opadiki via maxairi
© Dreamstime.com

Κακουργηματική δίωξη για τους πέντε της επίθεσης στην Περαία

Επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας - επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του. Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στην συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Πλην του νοσηλευόμενου, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία - οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 'Απαντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

