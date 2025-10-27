Πέντε συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 20χρονος άνδρας σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 18χρονο, δύο 20χρονους, έναν 21χρονο και έναν 47χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις εκ των παραπάνω μαζί με άλλα άτομα, φαίνεται να επιτέθηκαν, ένεκα προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων (ξύλα, ρόπαλα) στον 47χρονο και σε 26χρονο συγγενή του, ενώ ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο αυτούς (20 και 21 ετών).

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ άλλοι δύο μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.