Νέος κύκλος απολογιών για ΟΠΕΚΕΠΕ - Ενώπιον ανακριτή η «αρχηγική ομάδα»

Απολογούνται σήμερα οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος • Τον δρόμο για τη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ευρωπαϊκής εισαγγελέας και ανακριτή, πήραν τέσσερις από τους 12 συλληφθέντες.

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τους φερόμενους ως «εγκέφαλους» της ομάδας του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς απολογούνται σήμερα, Κυριακή, για τις παράνομες επιδοτήσεις ακόμα και για πλημμυρισμένες εκτάσεις.

→ Πρόκειται για έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και έναν 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

Τέσσερις προφυλακίσεις από Ευρωπαία εισαγγελέα και ανακριτή

Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέα, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν άλλα δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία «αρχηγό», που απολογείται σήμερα φέρεται να έχει ο τρίτος προφυλακιστέος. Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε και για γυναίκα, 53 ετών. Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πολλοί από τους 37 κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν εν άγνοιά τους.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον λογιστή

O λογιστής ήταν ο άνθρωπος-κλειδί σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι επαγγελματικές του γνώσεις αποδείχθηκαν προσοδοφόρες για τον ίδιο και μέλη του κυκλώματος καθώς ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο ίδιος, άλλωστε αν και λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά παρουσιάζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν γη από τους εκμισθωτές – φαντάσματα και λάμβαναν επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τα αγροτεμάχια ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εμπλεκόμενο λογιστή o οποίος πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λόγω των ευρημάτων που εντόπισαν οι αρχές σπίτι του καθώς βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. (ΕΦΕ). Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν στο σπίτι του 54χρονου είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, μεταξύ άλλων πανάκριβα ρολόγια και τσάντες.

«Αρχηγός» με αγροτεμάχια στις πλημμυρισμένες εκτάσεις

Εξαψήφιες επιδοτήσεις καρπώνονταν τα υψηλόβαθμα μέλη του κυκλώματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ακόμα και αγροτεμάχια που είχαν πληγεί κατά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έλαβε το 2023, ενισχύσεις ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το 2024 136.000 ευρώ, ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καθώς δήλωνε αγροτεμάχια στο Στεφανοβίκειο, δίπλα από τη λίμνη Κάρλα, που πλημμύρισε με τον Daniel.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από το 2018 φαίνεται να φουσκώνουν με ασύλληπτους ρυθμούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την τελευταία 7ετία μέλη του κυκλώματος του πίστωσαν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι λογαριασμοί της συζύγου του, που κατηγορείται ως υπαρχηγός. Από το 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ από τρίτους λογαριασμούς άνω των 340.000 ευρώ. Στον αρχηγό πιστώθηκαν περίπου 80.000 ευρώ.

Ο πατέρας του αρχηγού, φέρεται πως μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ από τα μέλη προς τον γιο του, είτε μέσω τραπέζης είτε με μετρητά.