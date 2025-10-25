Αθήνα, 21°C
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Δύο οι προφυλακίσεις κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Στη φυλακή 53χρονη, καθώς και κατηγορούμενος που έχει συγγενική σχέση με τον φερόμενο αρχηγό.

Δεύτερη προσωρινή κράτηση αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λάμβαναν μέσω δόλιων μεθόδων μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, ο προφυλακιστέος είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού. 

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η απολογητική διαδικασία για τους 37 κατηγορούμενους ξεκίνησε την Παρασκευή. Η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο την Κυριακή. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη.

Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Την Παρασκευή, η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

