«Θα» και κυβερνητικές αοριστίες για την αστυνομική βία

Τη γνωστή οδό των ΕΔΕ, των απαντήσεων τύπου «ουδέν εύρημα», της χρονίζουσας έρευνας και εντέλει της ατιμωρησίας, «έστρωσε» ο υφυπουργός Προστασίας Πολίτη στη Βουλή με τα πρώτα του σχόλια • Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Με αόριστες και αμήχανες αναφορές πως «το αν το περιστατικό υπερβαίνει τα συνταγματικά όρια της δράσης της αστυνομίας θα διερευνηθεί» και πως «οι ενέργειες των αστυνομικών διέπονται από τα όρια που θέτει το Σύνταγμα», επέλεξε ο υφυπουργός Προστασίας Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος να διαχειριστεί την Πέμπτη στη Βουλή, τις έντονες αντιδράσεις για την απρόκλητη και ντροπιαστική επίθεση των ΜΑΤ με χημικά ενάντια σε διαμαρτυρόμενους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, το ίδιο πρωί έξω από το κτήριο της Α' Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών στην οδό Χίου στο Μεταξουργείο.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ενώ κλήθηκε σχετικά, επανειλημμένα από κόμματα της ανιπολίτευσης, παρέλειψε οποιαδήποτε αναφορά καταδίκης στο περιστατικό, παραπέμποντας, ουσιαστικά, δασκάλους, γονείς και ανηλίκους που δέχθηκαν χημικά σε απόσταση αναπνοής, «στις καλένδες» της καθυστέρησης, της γραφειοκρατίας και της ουσιαστικής ατιμωρησίας, για τη διερεύνηση του εναντίον τους περιστατικού.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε: «Η ειρηνική συγκέντρωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, -στο Μεταξουργείο- που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής, αντιμετωπίστηκε με αδικαιολόγητα βίαιο τρόπο από την αστυνομία.

Την καταδικάζουμε απερίφραστα.

Εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονται δίκαια για τις αναποτελεσματικές πολιτικές του υπ. Παιδείας. Η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, η ψυχολογική ασφάλεια των παιδιών και η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελούν υποχρεώσεις της Πολιτείας.

Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις συγχώνευσης τμημάτων και να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών με προσλήψεις εκπαιδευτικών».

-

Αναφερόμενος στη βίαιη επίθεση της ΕΛΑΣ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Αυταρχισμός και καταστολή: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα και πλέον δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για τις αιφνιδιαστικές και αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία!

Η εικόνα των αστυνομικών οργάνων με πλήρη εξάρτηση, να σπρώχνουν με τις ασπίδες, να ρίχνουν χημικά και να εκτοξεύουν βόμβες κρότου λάμψης εναντίον των ανθρώπων που διαδήλωναν μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, συνιστά ντροπή και όνειδος για όποιον έχει δώσει τέτοιες εντολές αυθαιρεσίας στην αστυνομία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το έχουμε ξαναπεί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία».

-

Στη Βουλή η βουλεύτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, απευθυνόμενη στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τόνισε:

«Παίρνω τον λόγο να απευθυνθώ, και προς τον αρμόδιο Υπουργό, και να καταγγείλουμε ως ΚΚΕ άλλο ένα απαράδεκτο περιστατικό καταστολής και αυταρχισμού απέναντι, αυτή τη φορά, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του Δημοτικού, κύριε Υπουργέ.

Παρατάξατε τα ΜΑΤ, που υποδέχθηκαν με τα χημικά ακόμα και παιδάκια Δημοτικού που στέκονταν μπροστά με το πανό τους, σε μια κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας, ενάντια σε μια απαράδεκτη απόφαση συγχώνευσης και κατάργησης δεκάδων τμημάτων σε σχολεία του Δημοτικού της Αθήνας, εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Απέναντι σε αυτούς παρατάξατε τα ΜΑΤ, απέναντι στα παιδιά δηλαδή, που διαδήλωναν ενάντια στην πολιτική που βάζει τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών θυσία στο βωμό και στο ζύγι του κόστους.

Σας ρωτάμε κύριε Υπουργέ, στο Μεταξουργείο όπου γινόταν η κινητοποίηση, τον χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά -με ακόμα ένα συνεχιζόμενο περιστατικό καταστολής και αυταρχισμού που είναι ένα από τα πολλά που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες και βδομάδες- ότι κανένας πόνος δεν έχει πιάσει την κυβέρνηση για τη διαφύλαξη δήθεν των μνημείων και των συμβόλων της χώρας.

Αυτό που σας ενοχλεί είναι η διογκούμενη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, είναι η λαϊκή κινητοποίηση και διαμαρτυρία την οποία θέλετε με κάθε τρόπο να φιμώσετε και να επιβάλετε τη “σιγή νεκροταφείου”.

Όσο λοιπόν για την κυβέρνηση θα είναι προφανές ότι -προκειμένου να εφαρμόσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα- θα φέρνει νόμους και θα επιστρατεύει τον αυταρχισμό και την καταστολή, να ξέρετε ότι άλλο τόσο προφανές για τον λαό και το κίνημά του είναι να οργανώνει την πάλη του για να “αφήνει στα χαρτιά” αυτές τις επιδιώξεις σας, για να εμποδίζει την εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και, βεβαίως, να οργανώνει το κίνημα του για να ξεμπερδεύει μια και έξω με το σύστημα που συνεχώς θυσιάζει στο βωμό του κέρδους τις ανάγκες του λαού και των παιδιών του».

-

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε με ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά: «Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά απέναντι σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ.

Στη μέση της σχολικής χρονιάς, αντί να καλύψει τα κενά, συγχωνεύει τμήματα, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και πετάει παιδιά έξω από το ολοήμερο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει “ασφάλεια”, εννοεί να τρομοκρατεί δασκάλους και παιδιά, τότε ας βγει να το πει καθαρά.

Γιατί πλέον το γνωρίζουμε: η κυβέρνησή του έχει αλλεργία σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται στην αντικοινωνική πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει.

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

Απαιτούμε:

να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας,

να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις,

⁠να καλυφθούν όλα τα κενά».

-

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας σχετικά με το θέμα, σε ΜΜΕ στο περιστύλιο της Βουλής, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Όσο κι αν στέλνετε δυνάμεις καταστολής ενάντια σε γονείς και παιδιά, όσο κι αν νομίζετε ότι θα τους επιβληθείτε, στο τέλος η αλήθεια θα νικήσει».

Διέπραξαν το... έγκλημα της κοινωνικής διαμαρτυρίας

Οι καταγγελίες που έφτασαν στην efsyn από μάρτυρες που ήταν στο περιστατικό περιγράφουν την χαοτική κατάσταση που επικράτησε με μικρά παιδιά να κλαίνε και γονείς και εκπαιδευτικούς να ουρλιάζουν πως είναι ντροπή να πνίγει η αστυνομία με χημικά το σημείο όπου υπήρχαν ανήλικοι. Μάλιστα, εκπρόσωποι σχολείων και σωματείων καταγγέλλουν ότι περίπου 20 μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας με κάψιμο στα μάτια και προβλήματα στην αναπνοή.

Πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε και ένα έγγραφο από εξέταση 7χρονου από γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, ο οποίος διαπιστώνει προβλήματα στην αναπνοή από τα χημικά και παραπέμπει προκειμένου να γίνουν πλύσεις και οφθαλμολογική εξέταση.

Στο σημείο πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί στην σχετική ανακοίνωσή τους σημείωσαν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών». Είχαν προχωρήσει στην κήρυξη στάσης εργασίας για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση και ζητούσαν:

Καμία σύμπτυξη τμήματος

Άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών

Ο αυταρχισμός της Διοίκησης να μην περάσει

Να αποσυρθεί η διατύπωση περί «παρακώλυσης» ως ανοιχτή παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης.