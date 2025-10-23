Οργή για την ντροπιαστική επίθεση των ΜΑΤ - Παιδιά μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας

Εκτός ελέγχου οι αστυνομικοί Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη • Μπαράζ αντιδράσεων από την αντιπολίτευση • «Αφωνία» Μαξίμου και υπουργού Προστασίας του Πολίτη • «Λάδι στη φωτιά» από την ΕΛ.ΑΣ.

Έκρηξη οργής από τις εικόνες ντροπής που κυριαρχούν από νωρίς το πρωί στην επικαιρότητα, καθώς τα ΜΑΤ ξεπέρασαν κάθε όριο πραγματοποιώντας επίθεση με χημικά και κρότου λάμψης κατά γονιών και μικρών παιδιών έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεταξουργείο.

Το υπερπλεόνασμα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας με τα ντοκουμέντα που το επιβεβαιώνουν δείχνει πως η κυβέρνηση επιμένει στο σκληρό κατασταλτικό της πρόσωπο, την ώρα που διαλύει τη δημόσια Παιδεία.

Περίπου είκοσι παιδιά με προβλήματα από τα χημικά

Οι καταγγελίες που έφτασαν στην efsyn από μάρτυρες που ήταν στο περιστατικό περιγράφουν την χαοτική κατάσταση που επικράτησε με μικρά παιδιά να κλαίνε και γονείς και εκπαιδευτικούς να ουρλιάζουν πως είναι ντροπή να πνίγει η αστυνομία με χημικά το σημείο όπου υπήρχαν ανήλικοι.

Μάλιστα, εκπρόσωποι σχολείων και σωματείων καταγγέλλουν ότι περίπου 20 μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας με κάψιμο στα μάτια και προβλήματα στην αναπνοή.

Ήδη, εξάλλου, κυκλοφορεί και ένα έγγραφο από εξέταση 7χρονου από γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, ο οποίος διαπιστώνει προβλήματα στην αναπνοή από τα χημικά και παραπέμπει προκειμένου να γίνουν πλύσεις και οφθαλμολογική εξέταση.

Κούλη, Ζαχαράκη και Χρυσοχοΐδη είστε ξεφτιλισμένα όντα pic.twitter.com/RpDk0XsShB — P.G. Papanikolaou (@PGPapanikolaou) October 23, 2025

Προς το παρόν κυβέρνηση και ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν πάθει «αφωνία» για τα όσα έχουν καταγραφεί και καταγγέλλονται, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. φρόντισε νωρίτερα να ρίξει λάδι στη φωτιά ισχυριζόμενη πως οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν στα ΜΑΤ επιχειρώντας να μπουν στο κτίριο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μαζικά πυρά από την αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στο Facebook κατήγγειλε την επίθεση των ΜΑΤ ως «καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο».

Σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου επισημαίνει «Η εικόνα των αστυνομικών οργάνων με πλήρη εξάρτηση, να σπρώχνουν με τις ασπίδες, να ρίχνουν χημικά και να εκτοξεύουν βόμβες κρότου λάμψης εναντίον των ανθρώπων που διαδήλωναν μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, συνιστά ντροπή και όνειδος για όποιον έχει δώσει τέτοιες εντολές αυθαιρεσίας στην αστυνομία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το έχουμε ξαναπεί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία».

Από πλευράς ΚΚΕ ο Θανάσης Παφίλης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση προς στον αρμόδιο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλοντας την «απρόκλητη και άγρια επίθεση των ΜΑΤ στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονιών και των παιδιών τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας και απαίτησε να αποχωρήσουν εδώ και τώρα τα ΜΑΤ και οι άλλες αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει το κτίριο».

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει πως ο αυταρχισμός της Νέας Δημοκρατίας «ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού», με το κόμμα της αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ».

Η ανακοίνωση:

Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά απέναντι σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ.

Στη μέση της σχολικής χρονιάς, αντί να καλύψει τα κενά, συγχωνεύει τμήματα, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και πετάει παιδιά έξω από το ολοήμερο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει "ασφάλεια", εννοεί να τρομοκρατεί δασκάλους και παιδιά, τότε ας βγει να το πει καθαρά.

Γιατί πλέον το γνωρίζουμε: η κυβέρνησή του έχει αλλεργία σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται στην αντικοινωνική πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει.

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

Απαιτούμε: