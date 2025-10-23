Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπουργείο Υγείας και Ευαγγελισμός διαψεύδουν την ΕΛ.ΑΣ.

Διαφορετικές εκδοχές για το σοκαριστικό περιστατικό • Τι εξετάζουν οι Αρχές, τα αναπάντητα ερωτήματα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια θανάτου του ανήλικου κοριτσιού που κατέρρευσε έξω από μπαρ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τις λήψεις καταθέσεων και τις περιγραφές των μαρτύρων, η κοπέλα φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία όσο βρισκόταν στο νυχτερινό κατάστημα, βγήκε έξω για να πάρει αέρα και να νιώσει καλύτερα αλλά λίγα μέτρα πιο πέρα κατέρρευσε.

Υπενθυμίζεται ότι κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της 16χρονης που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ.

Από εκεί και πέρα, όμως, κι ενώ έχουμε ένα ανήλικο κορίτσι νεκρό έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι ευθυνών με την αστυνομία να επιχειρεί να πετάξει το μπαλάκι στο ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η αστυνομία αναφέρει ο πατέρας της 16χρονης φέρεται να εμφανίστηκε περίπου 10 ώρες μετά στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού. Αυτή ήταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη φορά που η αστυνομία λάμβανε ενημέρωση για το γεγονός καθώς κανείς, ούτε από το ΕΚΑΒ ούτε από τον «Ευαγγελισμό» δεν φαίνεται να είχε ενημερώσει για το τραγικό περιστατικό.

Κατόπιν ενημερώθηκε η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και άρχισε άμεσα η προανάκριση, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κατάστημα και πήραν δειγματοληπτικό υλικό, μπουκάλια από αλκοόλ προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται το αλκοόλ με τον θάνατο του κοριτσιού, έχει διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ΕΚΑΒ την ίδια νύχτα και από το ίδιο σημείο μετέφερε ακόμη τρία άτομα όλοι ενήλικοι, από το ίδιο σημείο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης.

Η ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ:

Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία»

Ενώ αστυνομικές πηγές χθες έλεγαν πως η ΕΛ.ΑΣ δεν ενημερώθηκε από το νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε το πρωί της Πέμπτης μια άλλη διάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Όπως πρόσθεσε στο Action24 «μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί, όταν διαπίστωσαν τον θάνατο, έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς».

«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».

🔵Παρέμβαση Αδ. Γεωργιάδη για 16χρονη: «Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ, δεν είναι δουλειά του»



Δείτε καθημερινά από τις 06:00 το πρωί την #ProiniZoni με τους @NYpofantis και @kaimenou στο #Action24 pic.twitter.com/3IYi6HGC3x — Action24 (@action24tv) October 23, 2025

Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού

Και το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η 1η ΥΠΕ, διαψεύδει την εκδοχή που δίνει η ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας πως όλα τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν και ότι ο νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε το ΑΤ Συντάγματος για να ενημερώσει.

Αναλυτικά:

Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18 ης -19 ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της

19 ης -10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.