Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
ekav
eurokinissi

Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr

Κατέρρευσε 16χρονη μαθήτρια, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής. 

Ειδικότερα, η ανήλικη διασκέδαζε με φίλους σε μπαρ επί της οδού Δεκελέων στο Γκάζι, όταν ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω στον δρόμο, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα. Εκεί κατέρρευσε.

Την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Ο πατέρας της κοπέλας ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από διεύθυνση ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ. Έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της κοπέλας. 

