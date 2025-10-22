Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Κατέρρευσε 16χρονη μαθήτρια, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής.
Ειδικότερα, η ανήλικη διασκέδαζε με φίλους σε μπαρ επί της οδού Δεκελέων στο Γκάζι, όταν ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω στον δρόμο, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα. Εκεί κατέρρευσε.
Την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ο πατέρας της κοπέλας ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από διεύθυνση ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ. Έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της κοπέλας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας