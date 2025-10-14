Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ηλικίας 22 ετών και ο εκτελεστής. Νωρίτερα είχε παραδοθεί και συλληφθεί ο 22χρονος συνεργός του.

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, Έλληνα βρετανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται πως είναι ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Νωρίτερα είχε μεταβεί στη ΓΑΔΑ ένας 22χρονος ο οποίος δήλωσε πως είναι συνεργός στη δολοφονία και συνελήφθη επίσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συνεργός ισχυρίστηκε στις αρχές πως ήταν συνεπιβάτης στο μοιραίο σκούτερ, ενώ υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι ο οδηγός είχε πρόθεση να σκοτώσει, ούτε περίμενε ότι θα έβγαζε όπλο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης δήλωσε ότι ο εντολέας του είχε προηγούμενη οδυνηρή σχέση με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, και ότι οι δύο άνδρες δεν πήγαν εκεί με σκοπό βλάβης αλλά εκβίασης.

Το φονικό σημειώθηκε όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του. Πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τα πυρά.