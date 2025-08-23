Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος δράστης

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 40χρονος δράστης που δολοφόνησε με βάναυσο τρόπο την 36χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το πού βρίσκεται, μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 40χρονο, ο οποίος δεν πρόβαλε αντίσταση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη γυναικοκτονία ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να τον αναζητούν για να τον συλλάβουν.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

► Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από τις αρχές για εγκληματική οργάνωση και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μάλιστα, στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, εκεί που παρέμεινε για νοσηλεία.