Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος δράστης

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 40χρονος δράστης που δολοφόνησε με βάναυσο τρόπο την 36χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το πού βρίσκεται, μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 40χρονο, ο οποίος δεν πρόβαλε αντίσταση.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη γυναικοκτονία ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να τον αναζητούν για να τον συλλάβουν.
Το χρονικό της γυναικοκτονίας
Ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
► Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από τις αρχές για εγκληματική οργάνωση και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μάλιστα, στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, εκεί που παρέμεινε για νοσηλεία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας