Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την σκότωσε και τράπηκε σε φυγή

Μία 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, το θύμα της νέας γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στον Βόλο • Καταζητείται ο άνδρας από την αστυνομία.

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την αποτρόπαια υπόθεση στο Χαλάνδρι με θύμα μια 47χρονη γυναίκα, αυτή τη φορά στον Βόλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 36χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, η γυναίκα ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, τα οποία υπήρξαν αυτόπτεις μάρτυρες του άγριου εγκλήματος.

Ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μετά την επίθεση, ο σύζυγος εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, που ζητά δικαιοσύνη.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.