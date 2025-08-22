Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την σκότωσε και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την αποτρόπαια υπόθεση στο Χαλάνδρι με θύμα μια 47χρονη γυναίκα, αυτή τη φορά στον Βόλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 36χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής.
Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, η γυναίκα ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, τα οποία υπήρξαν αυτόπτεις μάρτυρες του άγριου εγκλήματος.
Ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία.
Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Μετά την επίθεση, ο σύζυγος εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, που ζητά δικαιοσύνη.
Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας