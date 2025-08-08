Καταζητούμενοι του FBI δύο «χρυσοί» επενδυτές στην Ελλάδα

Με Golden Visa ανά χείρας φαίνεται πως κυκλοφορούσε στην Ελλάδα o καταζητούμενος του FBΙ για λαθρεμπόριο όπλων και ξέπλυμα χρήματος, Μοχάμαντ Μαζντ Ντέιρι (Mohamad Majd Deiry), από τη Συρία καθώς και ο Λιβανέζος συνεργάτης του, σήμερα φυγόδικος των ελληνικών αρχών, Σαμέρ Ράγια (Samer Rayya).

Ο έτερος καταζητούμενος Σαμέρ Ράγια

Ο Ντέιρι, για τον οποίο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR) αποκάλυψε σε έρευνα που δημοσίευσε η «Εφ.Συν.» («Τα μεσογειακά φτερά του υποκόσμου», 2/8/2025) πως εμφανίστηκε πρόσφατα στη Συρία -και συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Δαμασκού στις 30 Ιουνίου κατά την επίσημη υποδοχή της πρώτης πτήσης της ελληνικής Air Mediterranean από Αθήνα-, φέρεται από το 2018 να είχε εξασφαλίσει μέσω επένδυσης σε ακίνητο-φιλέτο στην Αίγινα ελληνική Χρυσή Βίζα πενταετούς διάρκειας. Για την ακρίβεια ο Ντέιρι μαζί με τον Ράγια και τους δύο γιους του πρώτου φαίνεται πως είχαν καταβάλει τουλάχιστον 900.000 ευρώ για την απόκτηση πολυτελούς μονοκατοικίας στην τουριστική περιοχή της Πέρδικας στο νησί του Σαρωνικού, στο οποίο έκαναν ακόμη και δωρεές.

Παράλληλα στοιχεία από το ΓΕΜΗ δείχνουν πως ο Ράγια είχε στην Ελλάδα από το 2019 τη δική του εταιρεία «καλλιέργειας φραουλών και βατόμουρων» στην Αθήνα και έπειτα στη Μύκονο, για την οποία υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις ακόμη και το 2023, όταν τον αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την ευρύτερη εποπτεία των ελληνικών αρχών, που στο πλαίσιο της προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα φαίνεται να αφήνουν στην άκρη τον έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων που καταβάλλονται για την αγορά των Golden Visa και την έναρξη νέων επιχειρήσεων.

Ποιοι είναι;

Από το 2024 οι Ντέιρι και Ράγια συμπεριλαμβάνονται στη λίστα κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) καθώς και στη λίστα καταζητούμενων του FBI βάσει κατηγορητηρίου του 2021.

«Οι κατηγορούμενοι φέρονται να διηύθυναν ένα διεθνές κύκλωμα διακίνησης όπλων και συνωμότησαν για την παράνομη εξαγωγή αντιαεροπορικών πυρομαχικών και άλλων στρατιωτικών όπλων και πυρομαχικών από τις ΗΠΑ στο Σουδάν και το Ιράκ, προωθώντας τη βία και θέτοντας σε κίνδυνο τους Αμερικανούς και τους συμμάχους μας» είχε δηλώσει για τους δύο καταζητούμενους ο Μάθιου Ολσεν της Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι δύο άντρες αποτελούσαν τουλάχιστον από το 2016 τους επικεφαλής της εταιρείας εμπορίου όπλων Black Shield Company for General Trading LLC, η οποία με έδρα το Ερμπίλ του Ιράκ είχε «αποκτήσει και πουλήσει όπλα που χρησιμοποιούνται σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων από τη βασική αμυντική εταιρεία Kidma Tech OJSC της Λευκορωσίας». Παράλληλα φέρονται να «διατηρούσαν σχέσεις με άτομα που συνδέονται με τη συριακή κυβέρνηση και ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος».

Ο Λιβανέζος Ράγια είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Αθηνών το 2022. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του iMEdD, παρέμεινε κρατούμενος στην Αθήνα για 16 μέρες και αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο δεν εμφανίστηκε στη δίκη τον Φεβρουάριο του 2023 και έκτοτε διαφεύγει.

Ο Ντέιρι (δεύτερος από δεξιά) κατά την υποδοχή του πρώτου αεροσκάφους της Air Mediterranean από την Αθήνα στη Δαμασκό στις 30 του περασμένου Ιουνίου

Ο Σύρος καταζητούμενος Ντέιρι έκανε την επανεμφάνισή του στη Δαμασκό στις 30 Ιουνίου. Ανάρτηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Συρίας τον παρουσιάζει ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας με έδρα τον Λίβανο ονόματι «Arkhos». Φωτογραφίες από την υποδοχή του πρώτου αεροσκάφους της Air Mediterranean από την Αθήνα δείχνουν τον Ντέιρι μπροστά στο αεροσκάφος και αργότερα να μιλά σε εκδήλωση σε μεγάλο ξενοδοχείο της Δαμασκού για την έναρξη των νέων δρομολογίων της Air Mediterranean προς τη Συρία, μέσω Αθήνας, από Βιέννη, Κολονία και Βερολίνο.

Σε εξώδικο που μας έστειλε η Air Mediterranean και το οποίο πρόκειται να δημοσιεύσουμε τις προσεχείς μέρες, η αεροπορική εταιρεία ισχυρίζεται πως δεν έχει «ουδεμία σχέση» με τον Ντέιρι, για τον οποίο μάλιστα υποστηρίζει ότι αποτελεί «σύμβουλο για αεροπορικά θέματα» της εταιρείας Arkhos και όχι πρόεδρο. Γεγονός αποτελεί πάντως ότι ο Ντέιρι μίλησε με κάθε επισημότητα για την αεροπορική σύνδεση Ευρώπης - Συρίας μέσω Air Mediterranean στην εκδήλωση αυτή, κάνοντας ακόμα και δηλώσεις υπό τον τίτλο του προέδρου του Δ.Σ. της Arkhos σε δημοσιογράφους.

Ξέφραγο αμπέλι

Το 2017 η ελληνική κυβέρνηση καθώς και δεκάδες νομικά, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά γραφεία διαφήμιζαν διεθνώς την Golden Visa -το πρόγραμμα απόκτησης «Αδειας Παραμονής Μόνιμου Επενδυτή»- την οποία τότε εξασφάλιζε κάθε νομότυπη αγορά ακινήτου άνω των 250.000 ευρώ. Από το 2024 σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων το κατώτατο όριο επένδυσης είναι 800.000 ευρώ για ένα ακίνητο. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας το ελάχιστο ποσό για Golden Visa διαμορφώνεται στα 400.000 ευρώ.

Απογείωση επί Μητσοτάκη

Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής διαφήμισης είναι ορατό: από το 2018 ώς το 2024 έχουν εκδοθεί συνολικά 22.928 άδειες μόνιμου επενδυτή, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν ανανεωθεί τουλάχιστον 6.124 εκδοθείσες άδειες αυτού του προνομιακού είδους. Μάλιστα υπάρχει αύξηση 81% στις εκδοθείσες Golden Visa στο πρώτο εξάμηνο του 2025 (5.294) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024 (2.926).

Στο κύμα αυτό της απόκτησης χρυσής βίζα μέσω real estate ανέβηκε και ο Μοχάμαντ Μαζντ Ντέιρι, στον οποίο χορηγήθηκε τον Μάιο του 2018 άδεια διαμονής μόνιμου επενδυτή στην Ελλάδα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρχική πενταετή ισχύ.

Στο έγγραφο μάλιστα της απόφασης, το οποίο εξέτασε το MIIR, περιγράφεται ότι στο πρόσωπο του Ντέιρι «πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας διαμονής», ενώ στον φάκελο περιλαμβάνεται και έγγραφο «της οικείας αστυνομικής αρχής» που φέρεται να εξέτασε και να έδωσε το πράσινο φως στη χορήγηση Golden Visa. Η περιοχή στην οποία δηλώνεται ως μόνιμος κάτοικος είναι η Πέρδικα Αιγίνης, ενώ η απόφαση κοινοποιείται, όπως προβλέπει η διαδικασία, και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιος έλεγχος διεξήχθη ακριβώς το 2018 για τη χορήγηση άδειας μόνιμου επενδυτή στον Σύρο επιχειρηματία; Και τι ακριβώς γνώμη διατύπωναν τα αστυνομικά έγγραφα για τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του Ντέιρι, όπως ορίζεται στον νόμο 4251/2014 ως προϋπόθεση χορήγησης της άδειας;

Ρωτήσαμε για την υπόθεση τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων που διεκπεραίωσε την αίτηση για την Golden Visa, όπως και τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. H Διεύθυνση Αλλοδαπών επικαλούμενη τον νόμο για τα Προσωπικά Δεδομένα αρκέστηκε στη γενική δήλωση: «Σας αναφέρουμε συναφώς ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μετανάστευσης καθ’ όλα τα στάδια επεξεργασίας, επικοινωνίας και ελέγχου όσον αφορά στην εξέταση αιτημάτων άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών».

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν απάντησε.

Η υπερπολυτελής βίλα και οι αγαθοεργίες στην Αίγινα

Η διώροφη κατοικία με πισίνα και το επιπλέον αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδόν 4.600 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται στη θέση Κλειδί Σφεντουρίου στην Πέρδικα Αίγινας και αποκτήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 έναντι 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο εξέτασε το MIIR, εμφανίζονται τέσσερις αγοραστές που καταθέτουν τα χρήματα υπό διαλυτική διαίρεση (με υποσχετική εξόφλησης σε έναν μήνα) για το σύνολο του ακινήτου, το οποίο, όπως αναγράφεται, έχει αντικειμενική αξία σχεδόν υποτριπλάσια, 362.453 ευρώ.

Οι δύο αγοραστές είναι ο Ντέιρι και ο Ράγια, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι γιοι του Ντέιρι που έχουν επιχειρηματική παρουσία μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Οι δύο πρώτοι και ο ένας γιος αναλαμβάνουν να καταθέσουν 256.500 ευρώ έκαστος, ενώ ο έτερος γιος 130.500 ευρώ. Στους πωλητές καταβλήθηκε ήδη κατά την υπογραφή του συμβολαίου το ποσό των 50.000 ευρώ με μεταφορά από τη λιβανέζικη τράπεζα Lebanese Swiss Bank.

Μετά την απόκτηση της Golden Visa το 2018 Ντέιρι και Ράγια προχώρησαν στην ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο. Στο κυπριακό μητρώο δηλώνονται ως «μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας» με διεύθυνση κατοικίας όμως όχι την Αίγινα, αλλά το κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων. Ο OFAC συμπεριέλαβε και αυτές τις εταιρείες στη λίστα κυρώσεων, κρίνοντας πως Ντέιρι και Ράγια μεσολαβούσαν μέσω εικονικών εταιρειών «σε συμφωνίες αγοράς όπλων και παρείχαν αεροπορικές μεταφορές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική».

Φράουλες στη Μύκονο

Ο Ράγια επίσης από το 2019 ώς το 2023 είναι, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής στην εταιρεία «AGRIWA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια και συσκευασία φραουλών και βατόμουρων. Σήμερα η εταιρεία φέρεται να συνεχίζει με έδρα τη Μύκονο χωρίς τον Ράγια. Αν και φυγόδικος και καταζητούμενος από το FBI, ο Ράγια υπέγραφε και το 2023 τις οικονομικές καταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Golden Visa του Ράγια σήμερα έχει ανακληθεί. Δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο όμως για την άδεια του Ντέιρι, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «επίδοση αδείας», κάτι που δείχνει πως η αίτηση ανανέωσης που έκανε ο Ντέιρι τον Μάρτιο του 2023 φαίνεται να έχει εγκριθεί.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν οι ελληνικές αρχές να αγνοούν εκ νέου το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος είναι καταζητούμενος του FBI για σοβαρά αδικήματα;

Εντύπωση προκαλεί και το «κοινωφελές έργο» του Μοχάμαντ Μαζντ Ντέιρι στον Δήμο Αίγινας.

Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2022, ο Ντέιρι, από κοινού με τον γιο του προχωρά σε δωρεά 990 φυτών και λουλουδιών προς τον Δήμο Αίγινας, τα οποία φυτεύτηκαν στην πλατεία Εθνεγερσίας.

Για την προσφορά αυτή τους ευχαριστεί δημόσια ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, με την ευχή «να υπάρξουν και άλλοι μιμητές τέτοιων ενεργειών».

Σήμερα η κοινά αγορασμένη κατοικία στην Αίγινα ενοικιάζεται ως πολυτελές τουριστικό οίκημα μέσω πλατφορμών (airbnb, booking) και ξεχωριστής ιστοσελίδας.

Μια βραδιά εκεί κοστίζει μόλις… 1.665 ευρώ.