Honeybadger πώς φτάσαμε στο “Let There Be Light”;

Είναι εκρηκτικοί και βρίσκονται εδώ και καιρό σε δημιουργικό οργασμό, καθώς ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν τις επόμενες ημέρες το νέο τους δίσκο με τίτλο "Let There Be Light".

Πριν, όμως, συμβούν όλα αυτή, οι Honeybadger θα ανέβουν στη σκηνή του Arch Club, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τη συναυλία των Dozer, των θρύλων του ευρωπαϊκού stoner.

Η efsyn city τους εντόπισε λίγο πριν το live και ζήτησε να μας στήσουν έναν δεκάλογο που να περιγράφει τη μέχρι τώρα πορεία τους, από τις πρώτες πρόβες έως την επικείμενη κυκλοφορία.

1. Πρώτη πρόβα των Honeybadger στο στούντιο Πολυφωνική στο Χαλάνδρι το Νοέμβριο του 2014. Δεν ξέραμε ακόμα το όνομα που θα διαλέγαμε, δεν ήμασταν τα ίδια μέλη με τώρα, ξέραμε ότι αγαπάμε το desert rock και το grunge. Κάτι συνέβη εκεί, άρχισε να δημιουργείται η ιδέα αυτού του συνόλου.

2. Στις 7 Νοεμβρίου 2015 το πρώτο live ever των Honeybadger, ένα support στους garage rockers φίλους μας 7-Odds στο After Dark της Διδότου στα Εξάρχεια. Επεισοδιακό αλλά ωραίο. Ακολούθησε μια σειρά lives που θα θυμόμαστε για καιρό.

3. Ηχογράφηση και κυκλοφορία του The Rain EP, κυκλοφόρησε 23 Ιανουαρίου του 2017. Το ηχογραφήσαμε στο Moth Studio με τον Γιάννη Τσιακόπουλο στην παραγωγή του album.

4. Το πρώτο φεστιβάλ που παίξαμε στον πεζόδρομο της Γυφτοπούλου στο Χαλάνδρι στις 23 Ιουλίου του 2017 με τρομερό καύσωνα και εμάς να παίζουμε με ντάλα ήλιο. Προς τιμήν μας με headliners τους Planet of Zeus.

5. Bridge Festival στην Σπάρτη, πρώτη φορά εκτός Αθήνας για live, στις 12 Αυγούστου του 2017 με τους φίλους 10 Code και Fuel Eater.

6. Η εμφάνισή μας ως support act στους Nightstalker μαζί με τους φίλους Breath After Coma στο κατάμεστο Gagarin μετά την ψηφοφορία που κερδίσαμε για το διαγωνισμό CU on stage. Ήταν 10 Μαρτίου 2018.

7. Η γνωριμία και συνεργασία μας με τον Αλέξη Μπόλπαση, τον παραγωγό μας, που οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου μας LP, του Pleasure Delayer, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2020.

8. Η πανδημία του COVID. Μας επηρέασε φυσικά, πρακτικά και καλλιτεχνικά και άλλαξε την πορεία και τον τρόπο σκέψης μας σε πολλά πράγματα. Κανείς δε μπορεί να πει ότι ήταν ίδιος μετά από αυτό.

9. Η αλλαγή της σύνθεσης των Honeybadger με τον Fogg στο μπάσο και τον Δημήτρη Μιχαηλάρα στη lead κιθάρα.

10. Η δημιουργία του δεύτερου LP μας, του Let There Be Light με ημερομηνία κυκλοφορίας 19 Οκτωβρίου 2025. Ήταν μια μακρά και δύσκολη διαδικασία κάθαρσης. Το αποτέλεσμα θα το κρίνετε εσείς!

INFO

Οι Honeybadger μαζί με τους Half Gramme of Soma θα είναι special guests στη συναυλία των Dozer στη Αθήνα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Arch Club.

Εισιτήρια ΕΔΩ.