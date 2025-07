Ραντεβού στα βουνά της Πίνδου

Τι κρίμα που το Anilio Park Festival διοργανώνεται στις 8, 9 και 10 Αυγούστου και όχι αυτό το τριήμερο. Να ήμασταν πάνω στα βουνά της Πίνδου να αποφύγουμε τον καύσωνα και να χορτάσουμε δροσιά. Οχι δηλαδή ότι κι εκείνες τις ημέρες θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ζέστη θα υπάρχει παντού αλλά στο φεστιβάλ θα χρειάζεσαι μπουφανάκι. Πέραν της μουσικής, πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, το κρύο και μόνο που θα έχει εκεί πάνω αρκεί για να ξεκινήσουμε να πάμε. Εγώ δηλαδή το κάνω, μη σας πω ψέματα, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ξέρετε τι είναι να βλέπεις live τον Σωκράτη και ταυτόχρονα να στέλνεις μηνύματα σε φίλους και γνωστούς, με αγάπη μεν αλλά και λίγο χαιρέκακα, «έλα ρε μλκ, πού είσαι, εγώ είμαι στο Anilio και βλέπουμε τον Μάλαμα, καλά είναι, έχει 15 βαθμούς, εσύ πού βρίσκεσαι;», η τάχα μου αθώα ερώτηση. Διότι γνωρίζεις ότι εκεί που στέλνεις μηνύματα έχει 35 βαθμούς. Και χωρίς συναυλίες.

Λοιπόν, 8, 9 και 10 Αυγούστου, στο Anilio Park, γνωστό για τις χιονοδρομικές του δραστηριότητες τον χειμώνα. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου βρίσκεται στην Πίνδο. Η Εγνατία Οδός μάς οδηγεί απευθείας εκεί, σε υψόμετρο 1.650, μόλις 7 χλμ. από την Εξοδο Ανηλίου, μέσα από το δάσος με θέα τα χωριά Ανήλιο και Μέτσοβο αντικριστά. Καμία ταλαιπωρία επίσης, ευνοεί και όλους εκείνους που θέλουν να πάνε για μονοήμερα στο φεστιβάλ.

Νομίζω πως είναι ένα από τα καλύτερα line up του φετινού καλοκαιριού. «Αγαπημένοι καλλιτέχνες από κάθε “γωνιά” της ελληνικής μουσικής σκηνής υπόσχονται συναυλίες που θα γίνουν talk of the summer. Σαν sequel που δεν απογοητεύει. Εδώ το βουνό δεν έχει μόνο θέα, είναι το main stage που παίζει non-stop την απόλυτη φάση του καλοκαιριού», λένε οι διοργανωτές.

Και παραθέτω όσα (μας) ξεχωρίζουν τα παιδιά του Anilio Park Festival ότι αξίζουν και μας τα προτείνουν. Εκτός φυσικά από τις συναυλίες το βράδυ.

🔹 Είναι το δεύτερο φεστιβάλ (μετά το περσινό), οπότε θα είναι πιο οργανωμένοι.

🔹 Stages μέσα στη φύση, mood καλοκαιρινό.

🔹 Από το ξημέρωμα ώς το σούρουπο. DJ sets, διαφορετικά μουσικά είδη και η αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας.

🔹 Το βουνό γίνεται καταφύγιο, μακριά από τη φασαρία της πόλης.

🔹 Δραστηριότητες που μας συνδέουν με τη φύση και προσφέρουν ευεξία. Yoga, πεζοπορίες σε γραφικά μονοπάτια της Πίνδου, εμπειρίες όπως zip-line και διαδρομές με ATV, Enduro & Mountain Bike.

🔹 Επίσης beach volley και τοξοβολία. Αναρρίχηση και slackline.

🔹 Οργανωμένος χώρος κατασκήνωσης, με γωνιές για ξεκούραση και χαλάρωση, μία λίμνη για βουτιές.

🔹 Το Anilio Park απέχει 490 χιλιόμετρα από την Αθήνα με διάρκεια ταξιδιού περίπου 4,5 ώρες και 240 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη με συνολική διάρκεια ταξιδιού περίπου 3 ώρες.

🔹 Θα υπάρχει οργανωμένο πάρκινγκ μεγάλης χωρητικότητας αλλά και εναλλακτικός χώρος στάθμευσης στην έξοδο της Εγνατίας.

🔹 Θα υπάρχει χώρος έκδοσης εισιτηρίων στο φεστιβάλ.

🔹 Οι συναυλίες θα ξεκινούν περίπου στις 20.00.

🔹 Επιτρέπονται τα κατοικίδια, εννοείται (Αραμπέλααααα).

🔹 Τα εισιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ για την κάθε ημέρα ξεχωριστά και 45 ευρώ για όλο το τριήμερο.

Πρόγραμμα

🔺 Παρασκευή 8/8/2025

Σωκράτης Μάλαμας - Ιουλία Καραπατάκη

Δημήτρης Μυστακίδης

Κωσταντής Πιστιόλης

🔺 Σάββατο 9/8/2025

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Νατάσσα Μποφίλιου

NOVEL 729

🔺 Κυριακή 10/8/2025

Νίκος Πορτοκάλογλου - Γιάννης Κότσιρας

Μαρίνα Σάττι

Σκιαδαρέσες