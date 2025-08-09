Ευέλικτη απόδοση

Με όνομα βαρύ και ιστορία, το διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο επανέρχεται δυναμικά. Τούτη τη φορά, όπως το επιτάσσουν τα νέα ήθη, ηλεκτροκίνητο, τολμηρό και εντελώς διαφορετικό!

Το ολοκαίνουργιο Nissan Micra έκτης γενιάς επιστρέφει στην κατηγορία Β ως ένα πλήρως συνδεδεμένο, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συνδυάζοντας μια δυναμική προσωπικότητα με την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, το νέο Micra παραμένει πιστό στις αρχές του ως ένα κομψό και ανεπιτήδευτο αυτοκίνητο, το οποίο έχει στηρίξει τη δημοτικότητά του και την επιτυχία του ως ένα εμβληματικό compact αυτοκίνητο σε πέντε γενιές, περισσότερα από 40 χρόνια.

Σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe (NDE) στο Λονδίνο, συνδυάζει premium εξωτερικό φινίρισμα και έντονη προσωπικότητα, με απλές και λιτές επιφάνειες και διακριτικές λεπτομέρειες.

Εχει σχεδιαστικά στοιχεία που του προσδίδουν μια στιβαρή εικόνα. Ολες οι εκδόσεις Micra διαθέτουν ζάντες 18 ιντσών, με τρεις διαφορετικές επιλογές ανάλογα με την έκδοση. Αυτή η μεγάλη διάσταση των ζαντών, σε συνδυασμό με το σκούρο περίγραμμα των θόλων των τροχών, συμβάλλει στην ισχυρή και στιβαρή στάση του νέου μοντέλου στον δρόμο.

Οι εμβληματικοί προβολείς υποδέχονται τον οδηγό, προεξέχοντας ελαφρώς από την καθαρή κεκλιμένη επιφάνεια που σχηματίζει γωνία από το εμπρός κάτω μέρος μέχρι το καπό. Κατά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, τα φώτα εκτελούν ένα σύντομο χορογραφημένο «κλείσιμο του ματιού» όπου τα μπροστινά φώτα πάλλονται από αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια από δεξιά προς τα αριστερά. Στο πίσω μέρος, τα πίσω φώτα ορίζονται από ένα απλό αλλά περίτεχνο σχέδιο φωτισμού LED με κυκλικά στοιχεία φωτισμού.

Στη γωνία του προβολέα, όπου ο φακός του στρογγυλεύεται από μπροστά προς την πλευρική επιφάνεια, το νέο Micra ορίζεται από αυτό που οι σχεδιαστές του αποκαλούν «κουτάλι παγωτού». Είναι μια εσοχή που έχει εντυπωθεί στην επιφάνεια από μπροστά μέχρι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Με ύψος περίπου 1 εκ., θυμίζει το σχήμα που αφήνει ένα κουτάλι όταν σύρεται στην επιφάνεια ενός ανέγγιχτου παγωτού.

Κεντρικό στοιχείο της τολμηρής προσωπικότητας είναι η παλέτα 14 συνδυασμών εξωτερικών χρωμάτων. Και με δυνατότητα διχρωμίας.

Στο εσωτερικό αναβιώνει ένα θέμα που βρισκόταν στην καρδιά του μοντέλου σε όλες τις προηγούμενες γενιές, την απλή, διακριτική κομψότητα. Βασισμένη σε αυτή την ταυτότητα, αυτή η τελευταία γενιά υπονοεί επίσης την ιαπωνική κληρονομιά της μέσα από διακριτικά κρυμμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμορφωμένου περιγράμματος του πιο διάσημου τοπόσημου της Ιαπωνίας, του όρους Φούτζι, ενσωματωμένου στον χώρο αποθήκευσης ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, ο οδηγός θα εκτιμήσει το τιμόνι τριών ακτίνων, καθώς και τη ρυθμιζόμενη οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,1 ιντσών πίσω από αυτό με την εύκολη προβολή σημαντικών πληροφοριών. Στο κέντρο βρίσκεται μια επιπλέον οθόνη αφής 10,1 ιντσών, η οποία παρέχει μια κομψή αίσθηση για λειτουργίες πλοήγησης, ήχου και τηλεφώνου με την οθόνη ελαφρώς προσανατολισμένη προς τον οδηγό για απρόσκοπτη αλληλεπίδραση.

Με μήκος κάτω των 4 μέτρων και πλάτος μικρότερο από 1,8 μέτρα, είναι ιδανικό για τις κλειστές στροφές και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Με ένα μεταξόνιο 2,54 μέτρων έχει τριπλό πλεονέκτημα: εγγυάται βελτιωμένο εσωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα παρέχει μια δυναμική στάση στον δρόμο και έναν βέλτιστο συνδυασμό ευελιξίας και σταθερότητας.

Η άνεση του εσωτερικού και η αίσθηση ευρυχωρίας δεν είναι εις βάρος του λειτουργικού χώρου. Εκεί που συχνά η χωρητικότητα αποθήκευσης και ο χώρος αποσκευών λείπουν στα συμπαγή αυτοκίνητα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το νέο και μόνο πεντάθυρο Micra που δέχεται 326 λίτρα.

Είναι διαθέσιμο σε δύο επιλογές: η μικρότερη έκδοση διαθέτει μπαταρία 40 kW και αποδίδει 121 ίππους και 225 Nm ροπή. Η αυτονομία φτάνει στα 308 χλμ. Η ισχυρότερη έκδοση αποδίδει 148 ίππους και 245 Nm ροπή, παίρνοντας ενέργεια από μια μπαταρία 52 kW. Η αυτονομία εδώ φτάνει τα 408 χλμ.

Χάρη στον φορτιστή DC 100kW (ή 80kw στην έκδοση 40kW), η φόρτιση από 15%-80% διαρκεί 30 λεπτά. Για μεγιστοποίηση της φόρτισης, μια αντλία θερμότητας είναι στάνταρ, καθώς και η δυνατότητα θέρμανσης και ψύξης της μπαταρίας. Το περιμένουμε στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες.

Nissan Micra Acenta Standard Range 40 kWh