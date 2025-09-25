Θέμα ψηφοφορίας για Ισραήλ θέτει η πλειοψηφία της εκτελεστικής επιτροπής της UEFΑ

Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA ζητούν να διεξαχθεί ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διασυλλογικές και διεθνείς διοργανώσεις.

Η UEFA προχωρά σε ψηφοφορία για την αναστολή της ιδιότητας μέλους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press.

Η πλειοψηφία των 20 μελών της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA επιθυμεί τη διεξαγωγή ψηφοφορίας υπέρ ή κατά της αναστολής της συμμετοχής των ισραηλινών ομάδων σε διεθνείς αγώνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ένα τέτοιο μέτρο θα εμπόδιζε την εθνική ομάδα και τους ισραηλινούς συλλόγους να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του επόμενου έτους. Η ανδρική ομάδα του Ισραήλ πρόκειται να συνεχίσει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε δύο εβδομάδες με εκτός έδρας αγώνες εναντίον της Νορβηγίας και της Ιταλίας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδρίασε για το θέμα, αλλά μετά από διπλωματικές πιέσεις, η επιτροπή αποφάσισε να μην αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA. Προς το παρόν οι εντός έδρας αγώνες των ισραηλινών ομάδων εξακολουθούν να γίνονται σε «ουδέτερη έδρα».

Δεν είναι σαφές εάν η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία FIFA θα υποστηρίξει τον αποκλεισμό του Ισραήλ, δεδομένων των στενών σχέσεων μεταξύ του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την έκδοση βίζας σε παίκτες, αξιωματούχους και πιθανώς εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες οπαδούς θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία του τουρνουά της FIFA στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό το επόμενο έτος. Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια απαγόρευσης της συμμετοχής της ισραηλινής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

►Το διοικητικό συμβούλιο της FIFA έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει στη Ζυρίχη την επόμενη εβδομάδα.

Οι εκκλήσεις για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το ποδόσφαιρο και άλλες διοργανώσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω της κατακραυγής για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, στα πρότυπα του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στη Ρωσία το 2022. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επτά ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάλεσαν FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το AP, ο υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ, Μοσέ Ζουάρες, εργάζονται «εντατικά πίσω από τα παρασκήνια» για να εμποδίσουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης του Ισραήλ από την UEFA, ανακοίνωσε το γραφείο του Ζοχάρ την Πέμπτη. «Το σωστό βήμα τώρα είναι να ενεργήσουμε υπεύθυνα με τους επαγγελματίες και να μην κάνουμε δηλώσεις κι έτσι ενεργούν όλα τα μέρη που εμπλέκονται στις προσπάθειες. Θα το εξετάσουμε αργότερα».

Η απόφαση για να αποκλειστεί η Ρωσία το 2022 οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μια σειρά από ομοσπονδίες μέλη της UEFA αρνήθηκαν να παίξουν προγραμματισμένους αγώνες εναντίον ρωσικών αντιπάλων. Όμως, καμία εθνική ή συλλογική ομάδα στην Ευρώπη δεν έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να παίξει εναντίον ισραηλινού αντιπάλου, αν και οι ηγέτες του ποδοσφαίρου στη Νορβηγία και την Ιταλία έχουν εκφράσει δημοσίως την ανησυχία τους τις τελευταίες εβδομάδες.