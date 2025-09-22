Το θέμα αποκλεισμού του Ισραήλ στη συνεδρίαση της UEFA

Την Τρίτη συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, με ένα από τα θέματα της συζήτησης να αφορά τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη FIFA. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου διατηρεί αμφιβολίες για το εάν θα πρέπει να γίνει αποκλεισμός ισραηλινών συλλόγων και εθνικών ομάδων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ευρωπαϊκά ΜΜΕ σημειώνουν επίσης ότι ασκείται πίεση και από το Ισραήλ για τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo.
Πρωτοβουλία από Κατάρ
Πάντως, την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση στην UEFA για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων του. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport», σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το Κατάρ, το οποίο έχει δει τις σχέσεις του με το Ισραήλ να επιδεινώνονται σημαντικά μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς.
Η πίεση του Κατάρ αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το Ισραήλ, δεδομένου ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA μέσω διαφόρων χορηγιών και της απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Μεταξύ άλλων, ένας από τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά στον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, και από τους πιο σημαντικούς εντός της ίδιας της UEFA είναι ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και πολιτικός από το Κατάρ, καθώς και πρόεδρος της ECA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων, η οποία υποστηρίζει τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ, το οποίο έχει μόνο έναν σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, από το Europa League.
Σημειώνεται επίσης ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
