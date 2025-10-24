Σοβαροί «μετασεισμοί» στο NBA για το σκάνδαλο στοιχηματισμού - Ποιοι αγώνες ελέγχονται

Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που σόκαρε τον κόσμο του μπάσκετ.

Ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης βρέθηκαν ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Οι ίδιοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων του NBA, όπως προκύπτει μετά από έρευνες του FBI.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η επιχείρηση παράνομου τζόγου και αθλητικής χειραγώγησης διήρκεσε χρόνια και η εξιχνίαση κάλυψε 11 πολιτείες, προσθέτοντας ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Στο κομμάτι των παράνομων τουρνουά πόκερ εμπλέκονται οι δύο προπονητές (Τσόνσεϊ Μπίλαπς, ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς), Ντέιμον Τζόουνς (βοηθός των Κλίβαλεντ Καβαλίερς), ενώ στον στοιχηματισμό των αγώνων ο νυν άσος των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και συνολικά έχουν ήδη συλληφθεί 31 άτομα.

Ο Ροζίερ κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο σχέδιο αθλητικών στοιχημάτων χρησιμοποιώντας ιδιωτικές πληροφορίες του NBA, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Μπίλαπς βρίσκεται σε ξεχωριστό κατηγορητήριο που ισχυρίζεται ένα ευρύ σχέδιο για τη νόθευση παράνομων παιχνιδιών πόκερ που υποστηρίζονται από οικογένειες της Μαφίας. Ο προπονητής των Πόρτλαντ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «Face Card» — μία κεντρική προσωπικότητα που είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει μεγάλους παίκτες σε πολυτελή παιχνίδια πόκερ στη Νέα Υόρκη, το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι και τα Χάμπτονς. Τον κατηγορούν για συμμετοχή σε εκτεταμένο σχέδιο εξαπάτησης, το οποίο περιλάμβανε τον χειρισμό παιχνιδιών με τη χρήση ειδικών τεχνολογιών, όπως μηχανές ανακάτεμα και ακτίνες Χ για την ανάγνωση των φύλλων.

Και οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία σε απάτη μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τι υποστήριξαν στο δικαστήριο οι Ροζίερ και Μπίλαπς

Μέσω των δικηγόρων τους, υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες εναντίον τους είναι αβάσιμες και ότι δεν υπήρξε συμμετοχή τους σε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Ο δικηγόρος του Ροζίερ, Τζιμ Τράστι, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές πριν από την σύλληψη του και είχε αναπτύξει ανοιχτή επικοινωνία με τους εισαγγελείς. Σύμφωνα με την κατάθεση του δικηγόρου του, ο Ροζίερ θεωρούταν αρχικά «θέμα» και όχι «στόχος» της έρευνας. Ο ίδιος ανέφερε ότι το FBI τον συνέλαβε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να παραδοθεί εθελοντικά και πως η διαδικασία έγινε με «επικοινωνία μέσω φωτογραφίας» υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε πρόθεση να «εκμεταλλευτούν το θέαμα της σύλληψης».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπίλαπς δεν έκανε άμεση δήλωση στο δικαστήριο, ωστόσο αναμενόταν να υποστηρίξει ότι ο Μπίλαπς δεν είχε καμία γνώση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις κατηγορίες και ότι είχε εμπλακεί στην υπόθεση ακούσια. Οι συνήγοροι του Μπίλαπς, σύμφωνα με αναφορές, αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των κατηγοριών αλλά επέμειναν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν τις κατηγορίες κατά του πελάτη τους.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν έχουν επαρκή τεκμήρια και ότι οι ερευνητές και οι εισαγγελείς ίσως βασίζονται σε εσφαλμένα ή ασαφή στοιχεία για να προχωρήσουν στην κατηγορία αυτή.

Οι αγώνες που ελέγχονται

Η έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι επτά αγώνες του NBA μεταξύ 2023 και 2024 επηρεάστηκαν από παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση:

23 Μαρτίου 2023 – Σάρλοτ Χόρνετς εναντίον Νιου Όρλεανς Πέλικανς : Ο Ρόζιερ αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού, επιτρέποντας σε συνεργάτες του να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν πάνω από 200.000 δολάρια.

: Ο Ρόζιερ αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού, επιτρέποντας σε συνεργάτες του να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν πάνω από 200.000 δολάρια. 24 Μαρτίου 2023 – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς εναντίον Σικάγο Μπουλς : Πληροφορίες για ξεκούραση βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να στοιχηματίσουν πάνω από 100.000 δολάρια κατά των Blazers.

: Πληροφορίες για ξεκούραση βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να στοιχηματίσουν πάνω από 100.000 δολάρια κατά των Blazers. 6 Απριλίου 2023 – Ορλάντο Μάτζικ εναντίον Κλίβελαντ Καβαλίερς : Πληροφορίες για απουσία βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν κέρδη.

: Πληροφορίες για απουσία βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν κέρδη. 15 Ιανουαρίου 2024 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ : Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα. 26 Ιανουαρίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Λος Άντζελες Κλίπερς : Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα. 20 Μαρτίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Σακραμέντο Κινγκς : Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα. 9 Φεβρουαρίου 2023 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Μιλγουόκι Μπακς: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

Η αντίδραση της NBA

H NBA, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι οι Ροζίερ και Μπίλαπς τίθενται σε άδεια από τις ομάδες τους, ενώ συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/vJ4bL2JwiC — NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.