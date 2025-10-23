Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.5° 19.1°
1 BF
85%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.0° 17.8°
2 BF
85%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.0° 17.7°
1 BF
79%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
82%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
83%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.4° 14.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
1 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 19.4°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
3 BF
86%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
83%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
84%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
88%
Λαμία
Αίθριος καιρός
19°C
20.7° 19.0°
0 BF
73%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
1 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 19.8°
2 BF
68%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
3 BF
89%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
100%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
AP Photo/Tony Gutierrez

Συλλήψεις στο NBA για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr

Μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει στον «μαγικό κόσμο» του NBA οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Το FBI προχώρησε στη σύλληψη του 31χρονου γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ με την κατηγορία για συμμετοχή στο κύκλωμα, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και ο Τσόνσι Μπίλαπς, τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. 

Στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν από κοινού το FBI και ο εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Τζόζεφ Νοσέλα Τζούνιορ, αποκαλύφθηκε πως συνελήφθη και τρίτο άτομο του ΝΒΑ. Πρόκειται για τον 49χρονο παλαίμαχο μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος αγωνίστηκε επί 11 σεζόν στο κατά πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ο Τέρι Ρόζιερ εμπλέκεται σε μια συνεχιζόμενη έρευνα για αθλητικά στοιχήματα. Συγκεκριμένα, ο Ροζίερ συνδέεται με ύποπτα στοιχήματα πάνω στην προσωπική απόδοσή του του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς το 2023. Οι αρχές λένε ότι συνδέεται με ένα δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης και της διαθεσιμότητας παικτών του NBA, για να τοποθετήσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε στοιχήματα αγώνων που αφορούσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος είναι και μέλος του Hall of Fame από το 2024 και πρωταθλητής NBA το 2004, κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο κύκλωμα πόκερ που συνδέεται με τις εγκληματικές οικογένειες Γκαμπίνο, Μπονάνο και Τζενοβέζε. Συνολικά 31 άτομα στις ΗΠΑ κατηγορούνται για διοργάνωση στημένων παιχνιδιών στο Μανχάταν, το Χάμπτονς και το Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι παίκτες πληρώθηκαν από μαφιόζους για να συμμετάσχουν σε στημένα παιχνίδια με τεχνολογία και μηχανήματα ανακατέματος καρτών που δίνουν πλεονέκτημα.

Τέλος, ο Ντέιμον Τζόουνς κατονομάζεται ως κατηγορούμενος τόσο στις έρευνες για αθλητικά στοιχήματα όσο και για παράνομο πόκερ. Οι αρχές λένε ότι έπαιζε βασικό ρόλο στον συντονισμό στοιχημάτων σε όλα τα κυκλώματα, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ των παικτών και των ευρύτερων δικτύων στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών. Η εμπλοκή του χαρακτηρίζεται «κλειδί» στην προσπάθεια των Αρχών ν΄ αποκαλύψουν όλους όσοι σχετίζονται στις συγκεκριμένες έρευνες για παράνομα αθλητικά στοιχήματα, αλλά και στις δραστηριότητες πόκερ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συλλήψεις στο NBA για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual