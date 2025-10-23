Συλλήψεις στο NBA για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει στον «μαγικό κόσμο» του NBA οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Το FBI προχώρησε στη σύλληψη του 31χρονου γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ με την κατηγορία για συμμετοχή στο κύκλωμα, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και ο Τσόνσι Μπίλαπς, τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν από κοινού το FBI και ο εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Τζόζεφ Νοσέλα Τζούνιορ, αποκαλύφθηκε πως συνελήφθη και τρίτο άτομο του ΝΒΑ. Πρόκειται για τον 49χρονο παλαίμαχο μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος αγωνίστηκε επί 11 σεζόν στο κατά πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ο Τέρι Ρόζιερ εμπλέκεται σε μια συνεχιζόμενη έρευνα για αθλητικά στοιχήματα. Συγκεκριμένα, ο Ροζίερ συνδέεται με ύποπτα στοιχήματα πάνω στην προσωπική απόδοσή του του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς το 2023. Οι αρχές λένε ότι συνδέεται με ένα δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης και της διαθεσιμότητας παικτών του NBA, για να τοποθετήσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε στοιχήματα αγώνων που αφορούσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος είναι και μέλος του Hall of Fame από το 2024 και πρωταθλητής NBA το 2004, κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο κύκλωμα πόκερ που συνδέεται με τις εγκληματικές οικογένειες Γκαμπίνο, Μπονάνο και Τζενοβέζε. Συνολικά 31 άτομα στις ΗΠΑ κατηγορούνται για διοργάνωση στημένων παιχνιδιών στο Μανχάταν, το Χάμπτονς και το Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι παίκτες πληρώθηκαν από μαφιόζους για να συμμετάσχουν σε στημένα παιχνίδια με τεχνολογία και μηχανήματα ανακατέματος καρτών που δίνουν πλεονέκτημα.

Τέλος, ο Ντέιμον Τζόουνς κατονομάζεται ως κατηγορούμενος τόσο στις έρευνες για αθλητικά στοιχήματα όσο και για παράνομο πόκερ. Οι αρχές λένε ότι έπαιζε βασικό ρόλο στον συντονισμό στοιχημάτων σε όλα τα κυκλώματα, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ των παικτών και των ευρύτερων δικτύων στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών. Η εμπλοκή του χαρακτηρίζεται «κλειδί» στην προσπάθεια των Αρχών ν΄ αποκαλύψουν όλους όσοι σχετίζονται στις συγκεκριμένες έρευνες για παράνομα αθλητικά στοιχήματα, αλλά και στις δραστηριότητες πόκερ.