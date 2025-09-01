Ο Μυστακίδης μπαίνει στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Την πρόθεσή του να ενεργοποιηθεί στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ο Τέλης Μυστακίδης. Ο επιχειρηματίας ενημέρωσε σχετικά –μέσω των εκπροσώπων του– τη διοίκηση της ΚΑΕ και φέρεται διατεθειμένος να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τέλης Μυστακίδης έχει καταθέσει και πρόταση για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Σημειώνεται ότι η πρόταση για την Τούμπα είχε προκαλέσει αναστάτωση και έντονο «διάλογο» ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη, ενώ ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης εμφανιζόταν οργισμένος μετά την ηχηρή κίνηση Μυστακίδη.