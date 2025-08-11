Νέα Τούμπα: Ο ΑΣ ΠΑΟΚ βάζει όρους και deadline στον Σαββίδη - Σκληρή ανακοίνωση της ΠΑΕ

Σε πλήρη ανάλυση των όρων που θέτει προς την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να ισχύσει στην πράξη η προτεραιότητα που τους δίνει για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, προχώρησε με συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε σήμερα ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Αρχικά, ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ έκανε μία καταγραφή του ιστορικού των γεγονότων και πώς έφτασε ο Ερασιτέχνης να μην υπογράφει άμεσα το μνημόνιο που του πρότεινε η ΠΑΕ για το νέο γήπεδο, ξεσπώντας, μάλιστα, για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο ίδιος και οι συνεργάτες του από την αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας το βράδυ που έγινε η γεμάτη ένταση στα γραφεία του ΑΣ.

«Αρχίζοντας θα ήταν σκόπιμο να υπενθυμίσω τις κρίσιμες εξελίξεις που συνέβαλαν ώστε να είμαστε όλοι εδώ. Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της ΠΑΕ κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντιπρόεδρος Κυριάκος Κυριάκος προτρέπει τον Ερασιτέχνη να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει το θέμα γηπέδου. Όπως και να ερμηνευθούν οι δηλώσεις, αυτό που έβγαινε είναι ότι το θέμα της Νέας Τούμπας βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη.

»Στις 3 Ιουνίου ο Α.Σ. εκδίδει ανακοίνωση ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο Τύπος υποδέχεται τις δηλώσεις του αντιπροέδρου σαν προτροπή να αναλάβει δράση. Στο χρονικό διάστημα από 2/6 μέχρι 16/6 ουδεμία διορθωτική ανακοίνωση έγινε από την ΠΑΕ. Στο ίδιο διάστημα, ο πρώην πρόεδρος κ. Κατσαρής έρχεται σε επαφή με επιφανείς φίλους του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Πετμεζάς, συνεργάτης του Νίκου Βερζιτζή την περίοδο 1987-92. Ο ίδιος είναι παιδικός φίλος του Αριστοτέλη Μυστακίδη και αυτός που έφερε τον κ. Κατσαρή σε επαφή μαζί του. Μετά από αυτά, ο κ. Μυστακίδης δέχεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στις 16/6 συγκαλείται Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του οποίου, ο κ. Κατσαρής παίρνει την έγκριση για να υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό βούλησης προθέσεων.

»Ακολουθούν διάφορα γεγονότα που οδηγούν στην παραίτηση του κ. Κατσαρή. Στις 30/6 αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Με δική μου πρωτοβουλία πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Τη Δευτέρα 21/7, δέχομαι τηλεφώνημα από τον κ. Φωτιάδη και μου λέει πως πρέπει εντός δύο ωρών, να έρθει αντιπροσωπεία της ΠΑΕ στα γραφεία του Ερασιτέχνη για να μιλήσουμε για το θέμα του γηπέδου. Πράγματι, τετραμελής αντιπροσωπία της ΠΑΕ υπό την κ. Γκοτσάρεβα επισκέπτεται τα γραφεία μετά από 13 χρόνια, παραδίδει και πρωτοκολλεί το έγγραφο εκχώρησης δικαιωμάτων.

»Μετά από δύο μέρες αυτό το έγγραφο κοινοποιείται ηλεκτρονικά από την ΠΑΕ στην κ. Γιαννακοπούλου και τον κ. Μπεκιάρη. Για λόγους εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας αποφασίζω να το παραδώσω σε έκτακτο Δ.Σ. Το ίδιο θα έκανα σήμερα. Στις 25/7 αποστέλλεται από την ΠΑΕ email που εγκαλούμαστε για τη διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά, το οποίο απαντήθηκε ανάλογα από τη νομική σύμβουλο. Στο συμβούλιο που έγινε 28/7 παρίσταται αντιπροσωπία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει για την επί τόπου υπογραφή του εγγράφου που πρωτοκολλήθηκε στις 21/7. Αυτό δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα. Η αντιπροσωπεία αποχωρεί και το Δ.Σ. αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, που θα συντάξει ένα αντίστοιχο έγγραφο από την πλευρά του Α.Σ. και που δίνει προβάδισμα για το νέο γήπεδο λόγω της τεράστιας προσφοράς του Ιβάν Σαββίδη στον σύλλογο, υπό την προϋπόθεση οικονομικών εγγυήσεων και όχι εγγυητικής επιστολής, μέχρι την 31/12/2025», ήταν η χρονική αναφορά στα γεγονότα.

Αμέσως μετά ακολούθησε και το ξέσπασμα του κ. Ησαϊάδη. «Στο σημείο αυτό και στο κατώφλι των 70 χρόνων μου, θα ήθελα να τονίσω δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση σαν άτομο και σαν θεσμός όπως εκείνο το βράδυ. Την ίδια και χειρότερη απαξίωση ένιωσα όταν διάβασα την ανακοίνωση της ΠΑΕ την επόμενη ημέρα, ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες, όταν ακόμα και το νερό που έχουμε στον ΑΣ χορηγείται από τον Ιβάν Σαββίδη...».

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αποκάλυψε ότι είχε μία συνάντηση και με τον μεγαλοεπιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, τονίζοντας: «Κλήθηκα από τον κ. Μυστακίδη έχοντας μία συνάντηση ως νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Βρέθηκα με τον κ. Μυστακίδη που μου έδειξε τις διαθέσεις του, αλλά συμφώνησε ότι το πλεονέκτημα το έχει ο κ. Σαββίδης. Από εκεί και πέρα, δεν ήταν συνάντηση για να ζητήσω χρονοδιαγράμματα. Η άλλη πλευρά ήθελε να υπογράψουμε «εδώ και τώρα». Μπορεί, όμως, το θέμα «χρονοδιαγράμματα» να συζητηθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να παρθούν αποφάσεις;».

Ακολούθησε μία τοποθέτηση του συμβούλου επικοινωνίας του Ερασιτέχνη, Θανάση Κωνσταντινίδη που αναφέρθηκε εκτενέστερα στο θέμα των εγγυήσεων που ζητά ο ΑΣ ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη για να προχωρήσει η πρότασή του για το νέο γήπεδο. «Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων από τον ΑΣ δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ρήτρα ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών. Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο».

Αμέσως μετά έκανε μία γεωπολιτική ανάλυση για τα προβλήματα εκροής κεφαλαίων από την Ρωσία στην Δύση και την πρόσφατη δήλωση Πούτιν ότι μπορεί να υπάρξει πλήρης έλεγχος εκροής κεφαλαίων από την χώρα του, θέλοντας να εξηγήσει γιατί ο Ερασιτέχνης ζητά οικονομικές εγγυήσεις. Όσο για το ποιες είναι αυτές, σημείωσε: «Εμείς ζητάμε ένα proof of funds (απόλεδιξη ύπαρξης κεφαλαίων) που θα υπάρχουν ημερομηνίες για το έργο. Ζητήσαμε από τον κ. Σαββίδη να πάρουμε μία εγγύηση για χρήματα εκπορευόμενα εκτός Ρωσίας, λόγω των γεωπολιτικών προβλημάτων, του πολέμου και τα capital control που υπάρχουν», όχι από τράπεζα του Ροστόφ, όχι γιατί έχουμε κάτι με τις εκεί τράπεζες, αλλά για τους λόγους που σας ανέλυσα».

Αποκάλυψε ότι σύντομα θα είναι σε θέση ο ΑΣ να ανακοινώσει τη σύνθεση της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα εξετάσει τις εγγυήσεις, ενώ προσπάθησε να εξηγήσει και το γιατί ο Τέλης Μυστακίδης δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. «Ο κ. Μυστακίδης έχει επιλέξει τη χαμηλή έκθεση και μιλά την ώρα που πρέπει και όταν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα. Σήμερα να ανοίξει τα χαρτιά του ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διεθέτει τον Ιβάν Σαββίδη, θα ήταν ασέβεια. Επίσης, έδωσε και την προτεραιότητά του στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα».

Τέλος, η Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος του Ερασιτέχνη, έδωσε περισσότερα στοιχεία για τις επαφές Κατσαρή-Μυστακίδη: «Μετά την ΓΣ της ΠΑΕ, στις 16/6 στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος Κατσαρής ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον κ.Πετμεζά, άλλοτε επικοινωνιακός σύμβολους του Νίκου Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον κ. Μυστακίδη. Ο κ.Μυστακίδης είναι άνθρωπος αυτής της πόλης, είναι ΠΑΟΚτσής, μέλος της οικογένειάς του ήταν μέλος στο ΔΣ του ΠΑΟΚ επί Σεργιαννίδη. Είχε σουίτα για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ, τον ξέρουν όλοι και τα συναισθήματά του είναι ΠΑΟΚτσήδικα. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι ο κ. Κατσαρής απευθύνθηκε μέσω του κ. Πετμεζά στον κ. Μυστακίδη και όταν ήρθε στο συμβούλιο είπε δώστε μου την εξουσιοδότηση να μιλήσω με τον κ. Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων. Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι έχω ένα γήπεδο που επιθυμώ την ανακατασκευή του στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή, ο κ. Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ να συμβάλλω, χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια. Αυτή ήταν όλη η συμφωνία. Και περαιτέρω, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα άρχισε μία επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησαν στην παραίτηση του κ. Κατσαρή. Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία. Είπε είμαι εδώ και έχω τη θέληση και τα κεφάλαια να φτιάξω το γήπεδο. Και έστειλε το proof of funds για να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια. Και κάθεται στην άκρη. Και αυτό γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στην ΠΑΕ και έχει φέρει τα πάντα στον σύλλογο».

Πάντως, δύο αναφορές, μία από τον Αλκη Ησαϊάδη και μία από την Κατερίνα Γιαννακοπούλου προκάλεσαν την πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι το απειλητικό μέηλ που επικαλέστηκε ο κ. Ησαϊάδης ήταν απλά ένα μέηλ ότι το μνημόνιο που τους εστάλη είναι εμπιστευτικό έγγραφο και ότι η ΠΑΕ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος αν διαρρεύσει και δεύτερο ότι οι 12 μήνες που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν τα γραφειοκρατικά που αναφέρει το μνημόνιο της ΠΑΕ αρχίζουν από την υπογραφή του μνημονίου και όχι από την ώρα που θα ιδρυθεί εταιρία ειδικού σκοπού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ απομακρύνει τις δύο πλευρές

Αργά το απόγευμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επανήλθε με ανακοίνωση, στην οποία ζητείται από τον ΑΣ ΠΑΟΚ να βγάλει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16/6 και της 28/7, υπογραμμίζει ότι ο Ερασιτέχνης έχει εισπράξει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εταιρίες του Σαββίδη περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σημερινό ΔΣ δεν θέλει να χτίσει τη Νέα Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης.