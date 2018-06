Σχέσεις μεταξύ Κυριάκου (Μητσοτάκη) και Αλφρέδου (Χίτσκοκ)

Καθώς κατέγραφα σήμερα τίτλους από την ταινιοθήκη έργων του Άλφρεντ Χίτσκοκ διαπίστωσα ότι ο μετρ πρέπει να είχε υπόψη του να κάνει πλάκα στον Κυριάκο και τα υπ και εξ αυτού πολιτικά δρώμενα επί αρχηγίας του στην ΝΔ... Και επειδή τα πολλά μπλα μπλα είναι φτώχεια, αναφέρω ενδεικτικά τίτλους και εντός παρένθεσης την υπόνοια αναφοράς...)

Strangers On A Train (1951) [ο φιλελεύθερος Κυριάκος μαζί με τους κεντροδεξιούς Καραμανλικούς, τους υπερπατριώτες Σαμαρικούς και τους φασίστες Αδωνο-Βορίδηδες στο ίδιο τρένο, με την ελπίδα να βρουν τον σταθμό της εξουσίας, συμφωνούν να δολοφονήσει ο καθένας από έναν ενοχλητικό σύντροφο του άλλου, ... αν θυμάστε την υπόθεση της ταινίας... ]

Spellbound (1945) [ο ήρωας του έργου που λόγω παιδικών τραυμάτων, ο Κυριάκος έκανε αντίσταση από 6 μηνών στη χούντα, έχει γλωσσοδέτη, βλέπε αγορεύσεις του προς το κοινό, ... και τα μπερδεμένα όνειρα με ιδέες του Νταλί στη ταινία, σχετικά με τις ιδέες «πιο σύγχρονων» συμβούλων για το μέλλον της χώρας...]

The Trouble With Harry (1955) [τίτλος που παραπέμπει σε πλήθος άρθρων που υποδεικνύουν την ανάγκη για έγκαιρη απομάκρυνση του Κυριάκου από την ηγεσία της Αξιωματικής αντιπολίτευσης αν η ΝΔ προτίθεται να διεκδικήσει σοβαρά την εξουσία... το όνομα του ήρωα ενδεικτικό, η σημασία στο «The Trouble With» ... ]

The Wrong Man (1956) [ο τίτλος τα λέει όλα... Ενισχύεται η παραπάνω παρατήρηση... ]

Stage Fright (1950) [ πιθανή αναφορά στην σειρά εμφανίσεων του Κυριάκου στην πολιτική «σκηνή» των συνεδριάσεων της Βουλής, ειδικότερα όταν έρχεται σε συγκριτική αντιπαράθεση με τον Τσίπρα ]

The Man Who Knew Too Much (1956) [ μια πιθανή αναφορά του μετρ του σασπένς στο μεγάλο βιογραφικό του Κυριάκου. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να είναι σε όλα άχρηστος ... ]

Vertigo (1958) [ένα σχόλιο για την τρικυμία που έχει προκαλέσει στην ψυχοσύνθεση και τις δηλώσεις των τελευταίων μηνών του Κυριάκου η υπόθεση Μακεδονικό - Σκοπιανό με τις συνεχείς ανατροπές, τις λογικές ακροβασίες, κλπ ... Ουδείς γνωρίζει ποια από τις δύο προσωπικότητες θα σωθεί στο τέλος και ποια θα πηδήξει από το καμπαναριό, θυμίζω για τους σινεφίλ...]

Dial M For Murder (1954) [ θα μπορούσαν να σκεφτούν να το αξιοποιήσουν οι «φίλοι Κυριάκου» που κατέθεσαν 12 λόγους υπέρ του ως τίτλο - σύνθημα και 11 ως περιεχόμενο ... Να ανακαλύψουν πχ ότι όλοι μιλούν για τον Μ\ υπονοώντας Μητσοτάκη και όχι κάτι άλλο ελληνικό ή ξενόγλωσσο ... ]

North By Northwest (1959) [μία σαφής αναφορά στην προσήλωση του Κυριάκου και της οικογένειάς του στην Δύση, και την Βόρεια Προτεσταντική Ευρώπη : σπουδές του στις ΗΠΑ, σχέσεις οικογένειας με Γερμανία, οφσόρ με ακίνητα στη Γαλλία, κλπ Επιπρόσθετα, αν δούμε τον ελληνικό τίτλο

«Στη σκιά των 4 γιγάντων» σκεφτόμαστε τον Κυριάκο να κινδυνεύει να γκρεμοτσακιστεί με φόντο τα κεφάλια των πρώην αρχηγών της ΝΔ σκαλισμένα στο βράχο και την ιστορική μνήμη .. ]

Psycho (1960) [από τα αριστουργήματα, με δεύτερα και τρίτα επίπεδα ανάγνωσης... Ενδεικτικά μόνο: Κουρτίνα που κρύβει δολοφόνο – άρα παραπέτασμα και πισώπλατες μαχαιριές.

Φόνος στο μπάνιο – άρα την ώρα της κάθαρσης, συνεπώς επικίνδυνη η όποια απόπειρα κάθαρσης όπως νοβάρτις.... Ψυχοπαθής γιός που μεταμφιέζεται σε γριά – πιθανά μεταφορικά ο Άδωνης μεταμφιεσμένος σε κεντροδεξιό για τις nανάγκες της πολιτικής ... ο Βορίδης δεν παίζει, γιατί θα τον καταλάβουμε από τον σωματότυπο ... ]

Σταματώ, δεν θέλω να κουράσω άλλο ... ο Άλφρεδ και ο Κυριάκος είναι ανεξάντλητοι και άπαιχτοι