Οι «πινακίδες» έδειξαν... Bafta

Θρίαμβος για την ταινία «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Βρετανού σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα, καθώς της απονεμήθηκε το βραβείο Bafta καλύτερης ταινίας, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Η δραματική ταινία, που αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας η οποία ζητά δικαιοσύνη, μετά τον θάνατο της κόρης της, επικράτησε έναντι των «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» του Λούκα Γκουαντανίνο, «Η πιο σκοτεινή Ώρα» του Τζο Ράιτ, «Η μορφή του νερού» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν.

