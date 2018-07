Έκρηξη στο κέντρο του Μανχάταν

Έκρηξη σε σωλήνα ατμού σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Λόγω της έκρηξης έκλεισαν δρόμοι και εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους κατοικίες γύρω απ' την ονομαστή 5η λεωφόρο, ενώ κάποια τρένα διέρχονται των σταθμών της περιοχής χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απ' τη Πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

UPDATE: Due to steam explosion the following streets are closed to vehicle traffic- W.19St to W.23St, from 6th Ave to Broadway. Video via @kcavery pic.twitter.com/jpS0ZmroBb

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) 19 Ιουλίου 2018