Οι Dance with Invisible Partners είναι το νέο project του Κωστή Γαρδίκη, ένα αγγλόφωνο σχήμα με dark ήχο που μόλις κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ «Honey». Και το παρουσιάζει την Κυριακή το βράδυ στο Six d.o.g.s. Αυτό με τον «dark ήχο» έχει τη σημασία του, δεν νομίζετε κι εσείς;

Ο Κωστής Γαρδίκης μάς εξηγεί γιατί το συγκεκριμένο στιλ αρέσει, γενικότερα, στην Ελλάδα: «Διότι έχουμε τόσο φως που δεν αντέχεται. Ο ήλιος είναι η πιο επιθετική μορφή ενέργειας επί Γης. Δεν πήγε τυχαία ο Ιησούς στην έρημο να δοκιμαστεί. Ο Ελύτης δεν κουνούσε από τη Σκουφά -άσε τι έγραφε. Οι Ελληνες είμαστε καλοπερασάκηδες. Θέλουμε σκοτάδια».

Του ζητάω να μας περιγράψει, κατ' αρχάς, το άλμπουμ. «Τα κομμάτια γράφτηκαν σε δύο ημέρες –με απόσταση 6 μηνών. Η μουσική στα Κάτω Πατήσια και οι στίχοι στην Αμοργό. Ηχογραφήθηκαν κυρίως στο Soundflakes studio, όπου και κάναμε την παραγωγή με τον callmelazy.

Ο δίσκος είναι φόρος τιμής στον επιθανάτιο ρόγχο του έρωτα και παράλληλα σε έναν αγαπημένο άνθρωπο και κιθαρίστα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή». Μας λέει και για το συγκρότημα, τους Dance with Invisible Partners. «Το 2017, είχα την τύχη να γνωριστώ με μέλη της μπάντας One Hour Before the Trip. Τους άρεσε ο δίσκος και ξεκινήσαμε πρόβες στο εκπληκτικό χειροποίητο στούντιό τους. Το συγκρότημα τώρα αποτελείται από τον Κωστή Γαρδίκη σε φωνή και κιθάρα, τον Δημήτρη Κατέβα στα τύμπανα και τον Νίκο Καραδοσίδη στα πλήκτρα. Συμμετέχει επίσης ενεργά η Melina Nicole Harris στα φωνητικά».

Οι επιρροές τους έρχονται από Radiohead, Depeche Mode, Dead Can Dance, Arvo Pärt και τις underground dance και dark electro σκηνές της δεκαετίας του '90. Ισχυρίζονται πως το άλμπουμ τους «είναι αφιερωμένο στην πραγματικότητα και την εξαΰλωση του tagging και των κοινότοπων δυϊκών αντιλήψεων (με προεξάρχοντα τα δίπολα έρωτας/θάνατος, θόρυβος/σιωπή)»: Πώς μεταφράζεται άραγε όλο αυτό το... δυσνόητο στη μουσική τους; «Το project Dance with Invisible Partners λειτουργεί σε μία περιοχή όπου το ημίφως διαγράφει αλλοιωμένες μορφές αντικειμένων», απαντά ο Κωστής.

«Τόσο αλλοιωμένες που και το περιεχόμενό τους είναι αλλοιωμένο. Μια τέτοια υφή έχει ο ορίζοντας, ο νυχτερινός ουρανός, τα μόρια του αέρα μπροστά από ένα subwoofer. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτού του αέρα ή του ουρανού; Και ακόμα πιο πίσω ο χρόνος, η βαρύτητα, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Πόσο ζυγίζουν; Και ακόμα πιο πίσω ο θάνατος, η γέννηση, ο ήχος, το κενό. Με τι τιμή εκκίνησης μπορούν να εισαχθούν στον Nasdaq;

»Ολα τα παραπάνω είναι μεν άυλες έννοιες, αλλά είναι συστατικά της πραγματικότητας -απαιτούν ενσάρκωση. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα που με αφορά εξαιρετικά, η ανάγκη για κατηγοριοποίηση (καλό/κακό για να συνοψίσουμε), αξιολόγηση και επεξήγηση –τα κύρια συστατικά δηλαδή της ανθρώπινης κοινοτοπίας και προβλεψιμότητας- δεν υφίσταται. Και αυτό είναι τεράστιο συστατικό ελευθερίας».

INFO: Six d.o.g.s Αβραμιώτου 6-8, τηλ. 210-3210510. Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Ωρα έναρξης: 22.00