Το «οξυγόνο» αντίστασης σαλπάρει για τη Γάζα με σημαία αλληλεγγύης

Επειτα από 18 χρόνια πολιορκίας, 77 χρόνια κατοχής και 2,5 χρόνια γενοκτονίας, το δεδομένο είναι ένα: όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι θεσμοί έχουν αποτύχει να επιλύσουν το Παλαιστινιακό, να αποτρέψουν την εθνοκάθαρση, να εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την προστασία των πολιτών, την πρόσβασή τους σε πόρους. Ο Νετανιάχου τον Αύγουστο αγνόησε τη συμφωνία εκεχειρίας για να προχωρήσει στην «τελική λύση» εκτοπισμού εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, με τον ΟΗΕ να παραμένει αδρανής, την Ευρώπη συνένοχη και ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να υπόσχονται την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με αστερίσκους και αναβολές. Πολύ λίγα, πολύ αργά. Η Ιστορία γράφεται τώρα και κάποια γεγονότα την επιταχύνουν επιχειρώντας ρήξεις.

Αυτή είναι η βασική θεώρηση μερικών χιλιάδων ανθρώπων από όλον τον κόσμο που αποφάσισαν τους τελευταίους μήνες να πάρουν το ρίσκο και την ευθύνη της πιο μαζικής διεθνιστικής κινητοποίησης για την Παλαιστίνη από την έναρξη της γενοκτονίας με τον Στόλο της Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Ο τελευταίος αποτελεί την ένωση των τριών αποστολών που ξεκίνησαν περί τα τέλη Μαΐου, με σκοπό την άρση του αποκλεισμού. Οι τρεις αποστολές ήταν αυτή «της θάλασσας» που ξεκίνησε με το Freedom Flotilla Coalition, με τα καράβια «Madleen» και «Handala», «του αέρα» που ήταν το Global March to Gaza και «της στεριάς» που ήταν το καραβάνι Sumud.

Οι δύο τελευταίες αποπειράθηκαν να προσεγγίσουν τα σύνορα της Ράφα με πορεία 50 χιλιομέτρων από τη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο. Το Sumud υπήρξε ένα κονβόι από αυτοκίνητα που ξεκίνησε από το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία και τη Λιβύη, για να φτάσει στο Κάιρο και μετά στη Ράφα. Τους σταμάτησαν στη Λιβύη και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή ήταν συγκινητική. Λίγες μέρες αργότερα οργανώθηκε μια μεγάλη συντονιστική συνδιάσκεψη στην Τύνιδα και δόθηκε η υπόσχεση πως θα επιστρέψουν. Και αυτό σκοπεύουν να κάνουν.

Περίπου 50 καράβια με εθελοντές από πάνω από 40 χώρες θα προσπαθήσουν να φτάσουν στη Γάζα, σε ένα ειρηνικό, πολιτικό εγχείρημα για το οποίο υπολογίζεται ότι έχουν εργαστεί πυρετωδώς πάνω από 26.000 άνθρωποι. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά αντίστοιχων αποστολών που δεν μιλάμε για ένα καράβι, αλλά για ολόκληρο στόλο. Πολλοί και στην Ελλάδα, υπέρμαχοι του Ισραήλ και της ελληνικής κυβέρνησης, επιχειρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το παρουσιάσουν ως ένα ακτιβιστικό σόου με στόχο να το απονομιμοποιήσουν. Ξεχνούν επιλεκτικά βέβαια πως το Ισραήλ έχει αποδείξει πως είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει φονική βία, όπως είχε κάνει σε αντίστοιχα σκάφη, όπως το «Mavi Marmara» και το «Conscience» πρόσφατα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή η αποστολή ενέχει αυξημένο ρίσκο για όλους τους επιβαίνοντες, όπως φαίνεται από τις δύο ισραηλινές επιθέσεις με drones σε πλοία του Στόλου έξω από την Τύνιδα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Λίγες ώρες πριν από την πρώτη επίθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια απαράδεκτη ανακοίνωση κατά της αποστολής, με την εκπρόσωπο Τύπου Eva Hrncirova να δηλώνει πως «δεν ενθαρρύνουμε στολίσκους σαν και αυτόν, γιατί βασικά μπορούν να κλιμακώσουν την κατάσταση και επιπλέον θέτουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες».

Στις 31 Αυγούστου, τα πρώτα σκάφη του στόλου ξεκίνησαν από τη Βαρκελώνη με πρώτο και τελευταίο σταθμό την Τύνιδα πριν από τη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σημειώνει ότι «το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει στον στόλο να εκτελέσει την ειρηνική του αποστολή με ασφάλεια. Οποιαδήποτε απόπειρα να τον εμποδίσει αποτελεί επίθεση κατά των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου. Το γεγονός ότι ακτιβίστριες και ακτιβιστές από σχεδόν 50 χώρες ξεκίνησαν αυτή την αποστολή αποτελεί καταγγελία της συνεχιζόμενης αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον απάνθρωπο αποκλεισμό του, όπως επίσης διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο τρεις φορές το 2024».

Μετά την Αίγυπτο, οι συμμετέχοντες στο ελληνικό March to Gaza έδωσαν μια υπόσχεση: Να αναδείξουν τη συνενοχή του ελληνικού κράτους στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Ετσι, βρέθηκαν στην Καλαμάτα, εκεί όπου η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση 1,5 δισ. ευρώ με την ισραηλινή οπλική βιομηχανία Elbit Systems για την εκπαίδευση των Ικάρων και τη διαχείριση της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης. Στις 10 Αυγούστου, περισσότερες από 100 συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν σε όλη τη χώρα, στα νησιά και στις πόλεις, μετατρέποντας την Ελλάδα σε φωνή της Παλαιστίνης.

Μήνυμα αποφασιστικότητας για την επιτυχία της αποστολής του Στόλου έστειλαν οι λιμενεργάτες της Γένοβας τον Αύγουστο, ενώ πάνω από 40.000 βρέθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας, σε λίγες μέρες, μάλιστα, συγκεντρώθηκαν πάνω από 300 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ισραηλινή πολεμική μηχανή προχωρούσε σε ένα ακόμα αποτρόπαιο έγκλημα: τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς. Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι.

Στις 31 Αυγούστου στην Ελλάδα έγινε ένα ακόμα βήμα, με μαζικές συγκεντρώσεις και δράσεις που ενώθηκαν με τις κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο για να στηρίξουν τον Global Sumud Flotilla. Ολες τις τελευταίες μέρες στη Σύρο η αλληλεγγύη των ντόπιων που έχουν ανοίξει τα σπίτια τους και την καρδιά τους στα μέλη της αποστολής είναι συγκινητική, εκατοντάδες είναι τα ψηφίσματα, οι ανακοινώσεις και τα βίντεο υποστήριξης από σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες και φορείς, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους.

Το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Μιαούλη της Σύρου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής, όπου ανακοινώθηκε –εν μέσω χειροκροτημάτων– το όνομα του πλοίου («Οξυγόνο») σε μια ευθεία σύνδεση με το κίνημα των Τεμπών και τις διεκδικήσεις του. Oι ομιλητές στην εκδήλωση υπογράμμισαν ότι τα πλοία αυτά «είναι φορτωμένα με την αλληλεγγύη των λαών της Μεσογείου και όλου του κόσμου, με την ελπίδα ότι η αντίσταση του πιο περήφανου λαού του πλανήτη τελικά θα νικήσει. Ξέρουμε ότι οι ισραηλινές Αρχές θα μας επιτεθούν και δεν θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε ώς εκεί. Οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά μας είστε όλοι εσείς. Σας ζητάμε να έχετε τα μάτια σας στραμμένα πάνω στον Στόλο, να έχετε τα μάτια σας πάντα στραμμένα στη Γάζα».

Μετά από μια διαδικασία που κράτησε πολλές εβδομάδες επιλέχθηκαν με κεντρικό σχεδιασμό από το Global Sumud Flotilla και έπειτα από συνεντεύξεις τα μέλη όλων των αποστολών που θα ανέβουν τελικά στα πλοία του Στόλου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα τεσσάρων μελών της ελληνικής αποστολής. Είναι η Πέτη Πέρκα, βουλεύτρια Νέας Αριστεράς, ο συνδικαλιστής Πάρις Λαυτσής, η ιστορικός Κλεονίκη Αλεξοπούλου και ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος.

*Σουμούντ στα αραβικά σημαίνει πείσμα, αντοχή και αποφασιστικότητα.