Ενας «μάρτυρας» με έμπνευση από τον Γκέμπελς

Στον τρίτο κύκλο της συγκλονιστικής σειράς Babylon Berlin, που εκτυλίσσεται στα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, δολοφονείται ο Χορστ Κέσλερ. Για το διεθνές κοινό η σκηνή είναι μάλλον αδιάφορη. Κάθε Γερμανός όμως γνωρίζει ότι το σενάριο αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του Χορστ Βέσελ, φαιοχίτωνα των παραστρατιωτικών ταγμάτων εφόδου (SA) του ναζιστικού κόμματος, ο οποίος μετατράπηκε στο απόλυτο προπαγανδιστικό εργαλείο του Γκέμπελς.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Γκέμπελς αναζητούσε εναγωνίως ένα μέλος του ναζιστικού κόμματος το οποίο θα δολοφονούνταν από μέλη αντίπαλου κόμματος (κατά προτίμηση του κομμουνιστικού KPD) ώστε να το εξυψώσει σε «μάρτυρα» του ναζισμού. Προς στιγμήν πίστεψε ότι τα κατάφερε όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα ενός μέλους των SA, του Χανς-Γκέοργκ Κουτεμέγερ, σε ένα κανάλι του Βερολίνου – και μάλιστα αμέσως μετά το τέλος μιας ομιλίας του Χίτλερ. Το σενάριο του Γκέμπελς όμως, ότι ο Κουτεμέγερ δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές, κατέρρευσε με πάταγο όταν έγινε γνωστό ότι αυτοκτόνησε.

Αντίθετα η δολοφονία του Βέσελ ταίριαζε γάντι στις προπαγανδιστικές ανάγκες του. Ο 23χρονος ναζί πυροβολήθηκε σχεδόν εξ επαφής στο πρόσωπο από ένα μέλος του κομμουνιστικού κόμματος, τον Αλμπρεχτ Χόχλερ, και επέζησε για μερικές εβδομάδες – όσο χρειαζόταν ο Γκέμπελς για να στήσει το προφίλ του μάρτυρα. Το KPD υποστήριζε τότε –όπως επιβεβαιώνουν σήμερα και αρκετοί ιστορικοί– ότι η δολοφονία δεν είχε ιδεολογικά χαρακτηριστικά αλλά ήταν ένα είδος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για μια ιερόδουλη. Αυτή η «λεπτομέρεια» όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στα σχέδια του Γκέμπελς.

Χαράσσοντας τον δρόμο που ακολουθεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο μετρ της ναζιστικής προπαγάνδας κήρυξε πολυήμερο πένθος και επέβαλε σε όλα τα στελέχη του κόμματος να αναφέρονται διαρκώς στο όνομα του Βέσελ. Στην κηδεία του εκτός από τον Γκέμπελς παραβρέθηκε ο Γκέρινγκ και όλες οι δυνάμεις των ταγμάτων εφόδου – γεγονός όμως που δεν εμπόδισε κάποιον κομμουνιστή να γράψει με μπογιά κάτω από τη μύτη τους το σύνθημα «τελευταίο Χάιλ Χίτλερ για ένα νταβατζή».

Παρεμπιπτόντως, ένας ύμνος για τα SA που είχε γράψει ο Βέσελ μετονομάστηκε σε Horst-Wessel-Lied (το τραγούδι του Χορστ Βέσελ) και μετά την επικράτηση του Χίτλερ θεωρούνταν ο «δεύτερος εθνικός ύμνος της Γερμανίας». Το τραγούδι ακούγεται ακόμα και σήμερα από τους απανταχού νεοναζιστές με τελευταίο παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή που το έπαιζε με ελληνικούς στίχους στα «συσσίτια μόνο για Ελληνες».

Η πραγματική επιτυχία του Γκέμπελς όμως (που επαναλαμβάνεται για κάθε φασίστα μάρτυρα) είναι ότι αντέστρεψε την αφήγηση παρουσιάζοντας ένα μέλος παραστρατιωτικής ομάδας σαν «φιλήσυχο» θύμα του κομμουνισμού. Η Χρυσή Αυγή, λόγου χάρη, επένδυσε το 2013 στη δολοφονία των Καπελώνη και Φουντούλη από την πρωτοεμφανιζόμενη (και πρακτικά ανύπαρκτη) οργάνωση Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις. Ηταν η εποχή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου υποσχόταν ότι «οι δολοφόνοι θα αντιμετωπιστούν αμείλικτα από τη δημοκρατία»(;), η κυβέρνηση προσέφερε ένα εκατομμύριο ευρώ για τη σύλληψη των δραστών, ενώ εκπρόσωποι του ακραίου Κέντρου, όπως ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, δήλωναν ότι «είμαστε όλοι χρυσαυγίτες».

Η περίπτωση της μετατροπής του Τσάρλι Κερκ σε μάρτυρα δεν διαφέρει στη βασική σύλληψή της, παρά το γεγονός ότι ο αντισημίτης, φασίστας ινφλουένσερ δεν συμμετείχε βέβαια σε τάγματα εφόδου, αν και προωθούσε ακραίες μορφές συστημικής βίας. Ο Τραμπ πρόσφερε το αεροσκάφος του αντιπροέδρου για τη μεταφορά της σορού του, ενώ οι σημαίες στις ΗΠΑ κυμάτιζαν μεσίστιες. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε λιγότερα στοιχεία και από τον Γκέμπελς για να προσδώσει ιδεολογικά κίνητρα στη δολοφονία δεν τον εμπόδισε να τη μετατρέψει σε κομβικό σημείο της ολομέτωπης επίθεσης στην Αριστερά: τα αντιφασιστικά κινήματα θα αντιμετωπίζονται πλέον σαν τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί καλούνται να σταθούν προσοχή εάν δεν θέλουν να ζήσουν στην ανεργία – εάν όχι στη φυλακή.

Οπως σημείωνε πρόσφατα ο Κρις Χέτζες, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας του βιβλίου «Αμερικανικός Φασισμός», αυτή η επίθεση στη δημοκρατία πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: «Πρώτον, είδαμε όσους διαμαρτυρήθηκαν για τη γενοκτονία στη Γάζα να δέχονται επιθέσεις ως αντισημίτες, αν και ένα σημαντικό ποσοστό, 20%-30%, ήταν πιθανώς Εβραίοι... Στη συνέχεια, είδαμε τους εργάτες χωρίς χαρτιά να στοχοποιούνται και να δαιμονοποιούνται ως εγκληματίες από τους φαιοχίτωνες του Τραμπ – δηλαδή την υπηρεσία μετανάστευσης ICE που λειτουργεί πλέον σαν παρακρατική ομάδα... Στο τελευταίο στάδιο βλέπουμε τη ριζοσπαστική Αριστερά να δαιμονοποιείται ώστε να κατασταλούν άτομα και οργανώσεις που διαφωνούν με την ταχεία εδραίωση του αστυνομικού και αυταρχικού κράτους» στις ΗΠΑ.

Θα μπορούσε όμως η στάση του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου να είναι διαφορετική μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ; Αρκετοί θυμήθηκαν τις τελευταίες ημέρες ότι πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ ο νεοναζιστής Τζορτζ Λίνκολν Ρόκγουελ, οι θεωρίες του οποίου για την ανωτερότητα της λευκής φυλής σήμερα κυριαρχούν στην αμερικανική Ακρα Δεξιά. Οπως και ο Κερκ, ο Ρόκγουελ έκανε περιοδείες σε πανεπιστήμια σαν υπερασπιστής της «ελευθερίας του λόγου». Μετά τη δολοφονία του, όμως, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον διέταξε να μην υπάρξει καμία κυβερνητική ανακοίνωση, γεγονός το οποίο σεβάστηκαν και οι πιο συντηρητικοί πολιτικοί του αμερικανικού Νότου.

Ακροδεξιοί μάρτυρες δεν δημιουργήθηκαν ποτέ χωρίς τη στήριξη του πολιτικού κατεστημένου.

info-war.gr