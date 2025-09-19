Αυτές οι νύχτες μείναν...

Τέσσερις ημέρες μετά τους ισχυρισμούς στη Δράμα του υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα ότι ο κινηματογραφικός χώρος ποτέ πριν δεν είχε τόσο... προνομιακή οικονομική μεταχείριση, οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ανακοίνωσαν χθες ότι αιφνιδίως αποσύρθηκε η χρηματοδότηση που λάμβαναν μέσω ΕΣΠΑ, γεγονός που τους ανάγκασε να κάνουν περικοπές στο πρόγραμμα, όχι όμως και σε σινεφίλ εκπλήξεις, αφού, μεταξύ άλλων, φέρνουν τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις για την πανελλήνια πρεμιέρα της νέας του ταινίας

Δεν προλαβαίνουμε να γράφουμε ειδήσεις: ο υφυπουργός Πολιτισμού Ι. Φωτήλας πριν από λίγες μέρες στη Δράμα επιχείρησε να μας πείσει πως τα λεφτά που δίνονται για το σινεμά είναι «περισσότερα από ποτέ» και κατέστησε σαφές με τον τρόπο του πως όποιος χρηματοδοτεί έχει την εξουσία κι όλοι οι υπόλοιποι «δεν πρέπει να μιλάνε». Αλλά «πριν αλέκτορα φωνήσαι», μαθαίνουμε πως το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ένα φεστιβάλ που πράγματι «έχει αποτελέσει σταθερό και ζωντανό σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας μας», όπως είπε χθες σε συνέντευξη Τύπου η γενική διευθύντρια του θεσμού, Τατιάνα Παππά, φέτος δεν θα λάβει κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, όπως γινόταν από το 2012 έως και τώρα, με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής.Ο,τι δηλαδή έκαναν ΥΠΠΟ και περιφέρεια, στηρίζοντας το Φεστιβάλ μέσω των ΕΣΠΑ, σταματούν να το κάνουν!

Δημιουργούνται ευλόγως ποικίλα ερωτήματα που καταλήγουν σε ένα «γιατί»: Γιατί ξαφνικά (!) αποσύρθηκε η κρατική επιχορήγηση από την οποία εξαρτάται ο θεσμός; Εως και τον Ιούνιο, είχαν προηγηθεί σχετικές διαβεβαιώσεις πως όλα θα συνεχίσουν ως είχαν και οι εργασίες προετοιμασίας του Φεστιβάλ είχαν ξεκινήσει. Τι άλλαξε;

Σαφείς απαντήσεις δεν υπάρχουν, αλλά και τα ερωτήματα είναι εύλογα. Το σίγουρο είναι πως το Φεστιβάλ θα γίνει μεν (1-12/10), αλλά με μειωμένο πρόγραμμα. Το σίγουρο είναι πως «σε καθεστώς απόλυτης επισφάλειας, η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρία Μπόμπολα, με αίσθημα ευθύνης στο πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας, τους ανθρώπους του Φεστιβάλ καθώς και τις συμφωνίες συνεργασίας που είχαν ήδη γίνει, μας είπε “συνεχίζουμε”», όπως είπε η κ. Παππά. Υπάρχουν ακόμη οι ιδιωτικές/εμπορικές χορηγίες, η στήριξη από τον ΟΠΑΝΔΑ, μια περιορισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ και μια έκτακτη υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Οσο για τις αλλαγές, αυτές τις ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κάτσικας: ενώ προβάλλονταν πάνω από 100 μεγάλου μήκους ταινίες, φέτος με το ⅓ του προϋπολογισμού θα προβληθούν οι μισές και λιγότερα slot (δεν θα υπάρχουν διπλές προβολές δηλαδή της ίδιας ταινίας όπως ορθώς γινόταν ώς τώρα). Καταργούνται τέσσερις σημαντικότατες ενότητες (που πάντα περιμέναμε με ανυπομονησία): τα αφιερώματα, οι ειδικές προβολές, το τμήμα Midnight και το τμήμα Music & Film! Δεν θα δοθούν διαπιστεύσεις, ενώ προβλέπεται η έκδοση περιορισμένου αριθμού ειδικών καρτών διάρκειας 10 προβολών, στην τιμή των 80 ευρώ, με προνόμιο προτεραιότητας στην προπώληση και αποκλειστική πρόσκληση στην τελετή έναρξης. «Ακόμη, με ακλόνητη πρόθεση να διατηρήσουμε το διαχρονικό κοινωνικό προφίλ του θεσμού, οι κάρτες ΑμεΑ και ανέργων παραμένουν» διευκρίνισε ο κ. Κάτσικας... Κι εμείς απαντάμε πως θα στηρίξουμε τον θεσμό ακόμη περισσότερο από πριν.

Παρ’ όλα αυτά οι «Νύχτες Πρεμιέρας», που δεν κάμπτονται, στις πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζουν (όπως μάστερκλας με τον «μάγο» του μοντάζ Γιώργο Μαυροψαρίδη) μας επιφυλάσσουν και άλλη μία μεγάλη: με αφορμή την επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Ανεμώνη» στην πρώτη σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν Ντέι Λιούις, προγραμματίζεται και η επιστροφή του αυτοπροσώπως στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα της (12/10, Μέγαρο Μουσικής), με όλα τα έσοδα να διατίθενται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.