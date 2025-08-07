Πυρά από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά του δημάρχου

Το πρωτοφανές περιστατικό της προσαγωγής αρχαιολόγου και υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο αστυνομικό τμήμα της Νάξου (την περασμένη Τρίτη 5/8/25) μετά από καταγγελία του δημάρχου του νησιού στηλιτεύει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

«Ποιο είναι το “έγκλημά” τους; Οτι, ως επιφορτισμένοι να τηρούν τον αρχαιολογικό νόμο στις Κυκλάδες και να φροντίζουν για την προστασία των μνημείων, μετά το περιστατικό με τον άγνωστο τουρίστα που περιέφερε ως τρόπαιο αρχιτεκτονικό μέλος μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της “Πορτάρας” στη Νάξο, εκτελούσαν έκτακτες εργασίες προστασίας του μνημείου για να αποφευχθούν περαιτέρω φθορές σε αυτό», γράφει η ανακοίνωση του ΣΕΑ και εξηγεί ότι «σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, μόνη αρμόδια να αποφασίζει και να εκτελεί τέτοιες επείγουσες εργασίες, όπως οι προσωρινές εργοταξιακές περιφράξεις, είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, οπότε κάθε τέτοιου τύπου καταγγελία είναι παράτυπη και ανάρμοστη.

»Κι αν αυτό δεν το γνωρίζει η τοπική κοινωνία, το γνωρίζει πολύ καλά ο Δήμαρχος, που προέβη σε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, με στόχο να εκφοβίσει τους υπαλλήλους της ΕΦΑ Κυκλάδων ώστε να απόσχουν από τα καθήκοντά τους. Επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε στον Δήμαρχο Νάξου ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι η μόνη αρμόδια επιστημονική υπηρεσία του κράτους για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Το έργο της απευθύνεται εξίσου στην παγκόσμια κοινότητα και στην τοπική κοινωνία κάθε περιοχής, με τρόπο επιστημονικό και εκπαιδευτικό. Εχει εκ του Συντάγματος την αποκλειστική ευθύνη των μνημείων και δεν συνδιαχειρίζεται τις αρχαιότητες με κανέναν αναρμόδιο φορέα».

Να σημειώσουμε ότι το περιστατικό με τον νεαρό τουρίστα στον Ναό του Απόλλωνα, ή αλλιώς Πορτάρα, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά ευρύτερα και ανέδειξε αφενός το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και αφετέρου του υπερτουρισμού.

«Ο υπερτουρισμός δημιουργεί νέα ζητήματα για τη διαχείριση των μνημείων. Ταυτόχρονα, η έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, την ώρα που ο φόρτος εργασίας συνεχώς αυξάνεται, οδηγεί σε αδιέξοδα. Σημειώνουμε ότι η πρόσληψη του φυλακτικού προσωπικού δεν είναι πλέον αρμοδιότητα των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων, αλλά αποφασίζεται κεντρικά από το Υπουργείο», γράφει ο ΣΕΑ και ζητάει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να αποσύρει την καταγγελία ο δήμαρχος Νάξου και να προχωρήσει αμέσως η μελέτη για την οριστική λύση, που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη θέαση του μνημείου-τοπόσημου, την πρόσβαση του κοινού στον χώρο και την προστασία των αρχαιοτήτων.

Θυμίζουμε ότι μετά τις διαστάσεις που πήρε το περιστατικό η ΕΦΑ Κυκλάδων προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστου για ανάρμοστη ενέργεια, έκλεισε με συρματόπλεγμα τμήμα του χώρου, ως προσωρινό μέτρο, και μετακίνησε από άλλους χώρους αρχαιοφύλακες προκειμένου να ενισχύσει τα μέρα ασφάλειας. Το ΥΠΠΟ με μια λιτή ανακοίνωση χθες σημειώνει ότι η ΕΦΑ «ενήργησε “χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση” (Ν 4858/21, άρθρο 40 παρ. 1 & 2). Η επιλογή τοποθέτησης ελαφρού τύπου περίφραξης αντί βαρέων και έντονα παρεμβατικών εγκαταστάσεων στη θέση αυτή, είναι μέτρο προσωρινού χαρακτήρα και θα απομακρυνθεί αμέσως μόλις εφαρμοστεί η μόνιμη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, για την οποία ετοιμάζεται ήδη σχετική πρόταση από την Υπηρεσία».

Τέλος, την άμεση πρόσληψη 450 μόνιμων αρχαιοφυλάκων ζητάει από το υπουργείο Πολιτισμού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων. «Η μεγάλη αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και η έγκριση των προσλήψεων με το σταγονόμετρο τα τελευταία χρόνια, έχουν ως αποτέλεσμα οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού να μην μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες της φύλαξης των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων», γράφει η ΠΕΥΦΑ.