Νο 1, Νο 2, Νο 10, τα ΕΛΤΑ είναι ο ολόσωμος καθρέφτης του επιτελικού κράτους

Το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ αποτελεί τον καλύτερο καθρέφτη του φαιδρού επιτελικού κράτους για το οποίο μας παραμύθιαζε επί χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Δείτε όλα τα στοιχεία.

Οπως αποκάλυψε η «Εφ.Συν.», ο Κωστής Χατζηδάκης ενημερώθηκε για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων μέσω αναλυτικής επιστολής την οποία έλαβε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα. Άρα το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε. Γνώριζε και υπερθεμάτιζε θα προσθέσω εγώ. Με την ίδια επιστολή ενημερώθηκε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Σήμερα όμως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε ότι το γνώριζαν, δεν υπήρξε συγκεκριμένη ενημέρωση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων. «Ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή για το συγκεκριμένο της απόφασης», σημείωσε χαρακτηριστικά. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου ωστόσο που έγινε γνωστή η απόφαση για το λουκέτα και μάλιστα με άμεση ισχύ, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Το αντίθετο μάλιστα, δύο υπουργοί εξηγούσαν την αναγκαιότητά της. Πρώτος ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης που τώρα το παίζει ανήξερος. Άλλα έλεγε μιλώντας στο Open. Ότι «ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία με τα ΕΛΤΑ». Ότι «δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του». Ότι «θα έχουν προσωπική επαφή με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές». Ότι τα λουκέτα αφορούν «σημεία με ελάχιστη δραστηριότητα». Ότι «ο εξορθολογισμός του δικτύου είχε ξεκινήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια». Πρόσθεσε δε, ώστε να μας ρίξει στο φιλότιμο, ότι το κάθε κατάστημα κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο έως και 150.000 ευρώ τον χρόνο. Τσιμουδιά λοιπόν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μόλις ανακοινώθηκε το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, όχι μόνο δεν τα έχωσε στη Διοίκηση των ΕΛΤΑ για την αυθαίρετη απόφασή της αλλά αντίθετα την δικαιολογούσε με πλήθος επιχειρημάτων. Αλλά και ο κ. Πιερρακάκης δεν πήγε πίσω. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Ότι «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων». Ότι «τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν». Ότι «το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν». Ότι «απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις για την αναδιάρθρωσή τους». Και άλλα πολλά. Ούτε αυτός κατηγόρησε τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα ότι τους κορόιδεψε και πήρε αποφάσεις μόνος του. Και ξαφνικά, την Παρασκευή, αρχίζουν να «σκάνε» οι αντιδράσεις. Αντιδράσεις που δεν περίμενε το επιτελικό κράτος. Οπότε (το επιτελικό κράτος) βάζει μπρος το γνωστό παραμύθι. Που το χρησιμοποιεί κάθε φορά. Ποιο παραμύθι; Ότι δεν ήξεραν τίποτε. ΠΑΛΙ το Μέγαρο Μαξίμου δεν γνώριζε τίποτε. Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Άσχετοι σε ένα ακόμα ζήτημα. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός δεν έγραψε λέξη για τα ΕΛΤΑ στο κυριακάτικο μήνυμά του στο facebook. Το βασικό ζήτημα των τελευταίων ημερών που ξεσήκωσε πόλεις και χωριά και ανάγκασε την κυβέρνηση σε άτακτη οπισθοχώρηση, δεν υπήρχε στην ανασκόπηση της εβδομάδας. Ομορφιές. Ομορφιές άλλου είδους είχαμε και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Αυτός, όταν κατάλαβε ότι πάνε να του φορτώσουν τα ΕΛΤΑ αποφάσισε να τραβήξει κι άλλους στο γκρεμό. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα», δήλωσε. Απλώς δεν υπολόγισαν «την οξύτητα του προβλήματος όταν ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα». Μισό λεπτό: γνώριζαν αλλά δεν υπολόγισαν την οξύτητα όπως έλεγε το Σάββατο ο κ. Χατζηδάκης ή δεν γνώριζαν καθόλου όπως έλεγε σήμερα ο κ. Μαρινάκης; Θα μας τρελάνουν αυτοί. Το ακόμα πιο ενδεικτικό που δείχνει τη «γύμνια» του επιτελικού κράτους είναι ότι δεν διαφωνούν με την απόφαση για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ αλλά έχουν ζήτημα, όπως λένε, με την επικοινωνιακή διαχείριση της απόφασης. Δηλαδή να κλείσουν τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ αλλά να κλείσουν ήσυχα, χωρίς φωνές, ψιθυριστά, στις μύτες των ποδιών. Σςςςςςς....