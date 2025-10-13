Ο Μαρινάκης επικαλείται τους «νοικοκυραίους» για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση προέβη στην απόφαση να αναθέσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε: «Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα και θα σας πω και κάτι. Είτε μιλάμε για την αυτονόητη προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, είτε μιλάμε για την εκκαθάριση των πανεπιστημίων από μπαχαλάκηδες, καταληψίες, παραβατικούς και όλους τέλος πάντων τους λοιπούς γνωστούς αγνώστους. Είτε μιλάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κοινωνία τι λέει στο κράτος; συνολικά στην πολιτεία, και αργήσατε. Και η αντιπολίτευση τι λέει; γιατί το κάνετε. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι στο άλλο άκρο από εκεί που είναι η κοινωνία. Η σιωπηρή πλειοψηφία που λέμε. Έχουμε αποφασίσει και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων. Της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος. Και ο κόσμος αυτά τα ζητάει χωρίς να τα εκφράζει με κομματικούς όρους, χωρίς να τα εκφράζει επειδή ανήκει ο Α ή ο Β συμπολίτης μας στο ένα ή στο άλλο κόμμα».

Η σιωπηρή πλειοψηφία, λοιπόν, την οποία επικαλούνται όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Για τα πανεπιστήμια η πανεπιστημιακή αστυνομία, επικαλούμενος τους μπαχαλάκηδες, τους παραβατικούς και τους καταληψίες, τον φόβο και τον τρόμο των «νοικοκυραίων». Για το μνημείο, όμως, του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Στρατός: δηλαδή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί και «ταραξίες»;

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιολογήθηκε ότι επίκειται συντήρηση του μνημείου: «Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου. Είναι ένα μνημείο το οποίο μας υπενθυμίζει το πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό, το ότι για να είμαστε σήμερα εδώ, να μιλάμε, να εργαζόμαστε, να είμαστε ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα». Ναι, αλλά «αυτοί που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα» ήταν οι απλοί άνθρωποι και όχι οι δωσίλογοι, οι συνεργάτες των Γερμανών και οι μαυραγορίτες.

Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που δεν περιμένουμε να γνωρίζει ο ανιστόρητος Παύλος Μαρινάκης. Όμως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούει τους εισηγητές της ακροδεξιάς: Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βορίδη, οι οποίοι απαιτούν να μην υπάρχουν χώροι για διαμαρτυρίες των πολιτών, των κινημάτων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Επιχείρησε ταυτόχρονα να υποβαθμίσει τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος στη βουλή δήλωσε ότι θεωρεί αυτονόητη τη διαμαρτυρία του Ρούτσι: «Αυτή είναι μία άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλει την ίδια την απόφαση η οποία έχει ως βασικό κριτήριο αυτό το οποίο είπα πριν. Τι λέει η κοινωνία, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών χωρίς αυτή η μεγάλη μερίδα των πολιτών να τα λέει όλα αυτά επειδή ανήκει σε κάποιο κόμμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να διαφωνεί και αυτοί που διαφωνούν είναι κάποιες ηχηρές μειοψηφίες, παρωχημένες θα τις πω, με το ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι προορισμένο για να τιμούμε αυτούς που έπεσαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε εδώ. Τελεία. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή να ερμηνεύεται αυτή η απόφαση ως κάτι το οποίο αποτελεί μια κίνηση συνέχεια μιας άλλης κίνησης. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι που θέλουν κάποιοι να χτίσουν. Το λέω ξανά και ξανά. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που θα θέλουν να το κάνουν. Την προηγούμενη φορά με τον κύριο Δένδια απομόνωσαν ένα μέρος όσων είπε στη Βουλή. Δεν είπαν όσα είπε για τη δικαιοσύνη. Και έβγαλαν τους γνωστούς παραπλανητικούς τίτλους. Η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής κουζίνας. Η κοινωνία είναι στο σημείο που θέλει ακόμα περισσότερα για τη βελτίωση της ζωής της».

Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε. Επόμενο βήμα ποιο θα είναι; Να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα βήμα πλέον από τον Όρμπαν, τη Μελόνι και τους αυταρχικούς ηγέτες της Ε.Ε. Το ερώτημα είναι εάν θα το διανύσει. Οι σύμβουλοί του δεν είναι καλοί, ενώ και η κάψα του να μην έχει διαρροές προς τα ακροδεξιά, τον οδηγεί στο ένα πολιτικό λάθος μετά το άλλο. Η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Φωνή της Λογικής πιέζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλο και πιο ακραίες αποφάσεις. Δεν αντιλαμβάνεται, όμως, ότι έτσι η Νέα Δημοκρατία μεταμορφώνεται βαθμιαία σε ένα κόμμα της ελληνικής Alt Right.