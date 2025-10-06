Δεν είμαι Μεσσίας

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι ποια τύχη θα έχει το υπό εκκόλαψη κόμμα Τσίπρα.

«Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, δεν πιστεύω σε κατασκευές εργαστηρίου». Άρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα υποδυθεί τον Μεσσία, άρα δεν θα κινηθεί από τα πάνω. Τότε πως; Από τα κάτω. Παράδοξο σχήμα.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις την πρωτοβουλία την παίρνει από τα πάνω ένας πολιτικός και εκτιμά ότι θα βρει ανταπόκριση στην κοινωνία γιατί την έχει αφουγκραστεί και περιμένει ότι θα τον ακολουθήσουν σημαντικά τμήματα της. Αυτό έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974. Αντί να αναλάβει την Ένωση Κέντρου όπως τον προέτρεπαν πολλοί, δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ και δικαιώθηκε. Η πρωτοβουλία του ηγέτη συναντήθηκε και εξέφρασε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Άλλες προσπάθειες δημιουργίας νέων κομμάτων απέτυχαν παταγωδώς. Κανένα νέο κόμμα την περίοδο της μεταπολίτευσης δεν μακροημέρευσε. Τα περισσότερα έκαναν ένα μικρό κύκλο και εξαφανίστηκαν, μερικά άντεξαν για λίγο αλλά δεν άφησαν κανένα ευδιάκριτο ίχνος τους στην πολιτική ζωή.

Θα έχει την πορεία του ΠΑΣΟΚ ή θα σκοντάψει στην πραγματικότητα και θα εξαφανιστεί; Για την πρώτη εκδοχή θα αγωνιστεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι πολίτες θα αποφασίσουν σε πρώτη φάση στις δημοσκοπήσεις, οριστικά και αμετάκλητα στις κάλπες.