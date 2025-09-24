Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
diamantopoulou
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με ποιο τρόπο δηλαδή να μην γίνουμε Καρυστιανού;

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Έβαλα να δω ο ίδιος το βίντεο και όχι απλώς να διαβάσω τη δήλωση γιατί ήθελα να ακούσω και τον τόνο που το είπε. Η Άννα Διαμαντοπούλου για την Μαρία Καρυστιανού. Διότι αυτό το «έχουμε λοιπόν τώρα την ευθύνη, όχι για να γίνουμε Καρυστιανού», δεν χωνεύεται εύκολα.

Πρόσθεσε βέβαια και ένα «ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου» αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Η Ζωή είναι πολιτικός της αντίπαλος οπότε δικαιολογείται να πει κάτι εναντίον της.

Αλλά εκείνο με την Καρυστιανού, πώς το εννοεί άραγε η Άννα Διαμαντοπούλου; Τι εννοεί όταν λέει ότι πρέπει να μην γίνουμε Καρυστιανού; Να μην σκοτωθεί το παιδί μας σε ένα τρένο, μήπως; Να μην το κλάψουμε μετά; Να μην εξοργιστούμε με το μπάζωμα; Να μην παλέψουμε ενάντια στη συγκάλυψη; Να μην αναρωτηθούμε αν κάηκε τελικά; 

Τι θέλει να μας πει λοιπόν η Άννα Διαμαντοπούλου όταν μας προτρέπει να μην γίνουμε Καρυστιανού;

Η αλήθεια είναι, για να είμαι δίκαιος, πως η δήλωση αυτή μοιάζει πολύ πιο άσχημη όταν τη διαβάζεις παρά όταν την ακούς. Ήταν μία εξαιρετικά ατυχής στιγμή για τη Διαμαντοπούλου και είναι φανερό πως δεν υπήρχε δόλος. Αλλά, ρε φίλε, δεν εκστομίζεις κάτι τέτοιο! Στοιχειώδες.  

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

