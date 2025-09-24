Με ποιο τρόπο δηλαδή να μην γίνουμε Καρυστιανού;

Έβαλα να δω ο ίδιος το βίντεο και όχι απλώς να διαβάσω τη δήλωση γιατί ήθελα να ακούσω και τον τόνο που το είπε. Η Άννα Διαμαντοπούλου για την Μαρία Καρυστιανού. Διότι αυτό το «έχουμε λοιπόν τώρα την ευθύνη, όχι για να γίνουμε Καρυστιανού», δεν χωνεύεται εύκολα.



Πρόσθεσε βέβαια και ένα «ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου» αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Η Ζωή είναι πολιτικός της αντίπαλος οπότε δικαιολογείται να πει κάτι εναντίον της.



Αλλά εκείνο με την Καρυστιανού, πώς το εννοεί άραγε η Άννα Διαμαντοπούλου; Τι εννοεί όταν λέει ότι πρέπει να μην γίνουμε Καρυστιανού; Να μην σκοτωθεί το παιδί μας σε ένα τρένο, μήπως; Να μην το κλάψουμε μετά; Να μην εξοργιστούμε με το μπάζωμα; Να μην παλέψουμε ενάντια στη συγκάλυψη; Να μην αναρωτηθούμε αν κάηκε τελικά;



Τι θέλει να μας πει λοιπόν η Άννα Διαμαντοπούλου όταν μας προτρέπει να μην γίνουμε Καρυστιανού;



Η αλήθεια είναι, για να είμαι δίκαιος, πως η δήλωση αυτή μοιάζει πολύ πιο άσχημη όταν τη διαβάζεις παρά όταν την ακούς. Ήταν μία εξαιρετικά ατυχής στιγμή για τη Διαμαντοπούλου και είναι φανερό πως δεν υπήρχε δόλος. Αλλά, ρε φίλε, δεν εκστομίζεις κάτι τέτοιο! Στοιχειώδες.