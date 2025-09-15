Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Ακενοτούμπο

«Με τον Γιάννη οδηγό η Ελλάδα» βγήκαν χθες στα social media να πανηγυρίσουν την επιτυχία της Εθνικής μας στο Eurobasket υπουργοί όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης. Από κοντά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει κι αυτός λίγη από τη δόξα της ομάδας.
Όμως, αν οι γονείς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έρχονταν στην Ελλάδα με το νόμο Μητσοτάκη-Πλεύρη, αυτόν το νόμο που ισχύει τώρα, θα οδηγούνταν απευθείας στη φυλακή, αν δεν τους έδιωχναν από τη χώρα. Δεν υπήρχε τρίτη επιλογή: ή θα γύριζαν άμεσα εκεί απ' όπου ήρθαν ή θα κατέληγαν στη φυλακή για τρία χρόνια (και θα τους έδιωχναν μετά).
Δικαιούται λοιπόν μία κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τα επιτεύγματα του Γιάννη από τη στιγμή που δεν (θα) τον ήθελε στη χώρα και θα τον έδιωχνε με τις κλωτσιές ως παράνομο; Φυσικά και δεν δικαιούται.
«Με τον Γιάννη οδηγό» λένε αλλά οδηγό όχι στο Eurobasket, οδηγό στην επιστροφή στην Αφρική. Εκεί που γεννήθηκαν όπως μας έλεγαν ψευδώς παλιότερα οι υπουργοί οι οποίοι θρασύτατα πανηγυρίζουν τώρα. Ίσως και υποκριτικά.
Έλεγε παλαιότερα ο Θανάσης σε συνέντευξή του: «Είμαι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και γεννήθηκα στο Αρεταίειο. Το λέω για να μη νομίζει κανείς ότι από κάπου μας έφεραν ή ότι ήρθαμε από το φεγγάρι. Εδώ γεννήθηκα, εδώ πήγα νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Δεν είχα πλούσιους γονείς».
Στο Αρεταίειο λοιπόν γεννήθηκαν αυτά τα παιδιά, όχι κάπου στην Αφρική. Και γεννήθηκαν στο Αρεταίειο γιατί τότε δεν υπήρχαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκης και Πλεύρης. Διότι αν υπήρχαν, μπορεί αυτά τα παιδιά να μην είχαν γεννηθεί ποτέ. Οι Αντετοκούνμπο, όχι οι Ακενοτούμπο, όπως τους χλεύαζε ειρωνικά ο Αδωνις Γεωργιάδης.
Ο Γιάννης βέβαια όλα αυτά τα βλέπει αφ' υψηλού. Και καλά κάνει. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο παίκτη του κόσμου. Πώς να μην τους αντιμετωπίζει έτσι;
